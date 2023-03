Legendarni zlatni olimpijac nakon remija protiv Nizozemske: 'Nekoć bronce nisu bile dobre, a vidi nas sad'

Kauboji Gorana Perkovca ni u drugom susretu protiv Nizozemske nisu uspjeli uloviti puni plijen. Nakon poraza u Eindhovenu, u Osijeku su remizirali odigravši 25:25 te su na taj način dodatno zakomplicirali svoj put u kvalifikacijama za EP 2024. godine.

Olimpijski prvak iz Atene 2004., Drago Vuković, prokomentirao je za Net.hr uvodne dvije utakmice reprezentacije pod novim izbornikom.

'Par puta je prošao, nitko ga nije taknuo'

"Goran Perkovac ne može ništa promijeniti u dva-tri treninga koliko su imali u tjedan dana. Jednostavno, ne može se tu puno toga promijeniti za tako kratko vrijeme. S jedne strane me raduje da je Dominik Kuzmanović pokazao da može i da treba vjerovati u njega. Mislim, mali je imao nedavno 27 obrana. Ne sjećam se kad je neki golman uopće imao toliki broj obrana. Protiv Nizozemske, doduše, on i Šego nisu imali količinski veliki broj obrana ali su skinuli neke lopte u bitnim trenucima. Jer, nismo imali idealna rješenja za nizozemske brze igrače Steinsa, Dani Baijensa i Smitsa. Nekako nam je sve prolazilo kroz sredinu obrane. Vjerujem da im je Goran Perkovac rekao da spajaju - da pucaju s krila, ali nismo uspjeli u puno situacija to uspjeli. Znate, točno se vidjelo u igri Steinsa koliko on iskustva ima kad promijeni nekog trojku ili četvorku u obrani, kako Steins ide jedan na jedan s tim igračem. Par puta ga je i prošao, nitko ga nije ni taknuo. Tu moramo biti puno agresivniji i kompaktniji, govorim za obranu", kazao nam je u uvodu Drago Vuković i nastavio u jednom dahu.

'Mladi su se pokazali u dobrom svjetlu'

"Evo recimo, ova zadnja postava s Duvnjakom što je bila, ili Dule s njima kako god, ona nikad u životu zajedno nije igrala. Treba tu više utakmica odigrati u obje faze. Mateo Maraš je fenomenalno odigrao i obranu i napad. Tin Lučin je bio dobar... Bilo je tu pozitivnih stvari. Ali, obranom smo nekako loše otvorili utakmicu. Ako se dobro sjećam - u prvih 15 minuta smo primili 11 golova i u tim trenucima sam sa sobom sam komentirao - 'ako ovako nastavimo primit ćemo 22 gola u prvom poluvremenu - matematički'. Dominik Kuzmanović je malo spasio stvar s nekim obranama i vratili smo se u prvom dijelu. Primili smo nakon toga samo 5 golova. Za neki viši nivo ipak će to sve - generalno - trebati puno bolje. Goranu Perkovcu dobro su došle ove utakmice da vidi što može od ovih igrača. Mladi su se pokazali u dobrom svjetlu. Treba im dati potporu i vjerovati u njih, a što se tiče ostalih, starijih, za njih se znao što mogu".

Usprkos činjenici da pokušava pronaći pozitivne faktore u dva dvoboja protiv Nizozemske, ipak je dojam da i Dragi Vukoviću teško pada kriza hrvatskog rukometa.

"Je, dvorana im je i ovog puta bila rasprodana i to u situaciji kad rukomet i nije baš više u vrhu zanimanja naše sportske javnosti nakon posljednjih lošijih rezultata naše rukometne reprezentacije. Nažalost, tako je to kod nas. Joj, kad se samo sjetim... Ono, kad sam igrao, mi smo u domovinu donijeli tri bronce - olimpijsko, svjetsko i europsko i nitko te živ nije dočekao jer, kao, nije valjala bronca, nije to bilo dobro... Svi su samo gledali prema zlatu. Sad patimo za tom broncom, što bi sve dali da smo tu. Sad se borimo uopće i da prođemo kvalifikacije", zaključio je.

