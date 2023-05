'Završavam knjigu kakvu još nisam vidio'

Najuspješniji hrvatski rukometni izbornik Lino Červar dao je za Net.hr intervju kojeg je spomenuti portal objavio u dva dijela.

Revolucionarna knjiga

U njemu je Lino pričao o razočaranju koje je doživio, knjizi koju završava, a koja je svojevrsna revolucija koju donosi u sport jer je vezana za um, pravovremeno, brzo i točno donošenje odluka u igri. Govorio je i o stilu igre kojeg naši rukometaši moraju gajiti i Goranu Perkovcu.

"Knjiga govori o tome kako ja vidim rukomet i sport kao trener, baš kao trener - kako zamišljam vrhunskog trenera, kako zamišljam sustav treniranja u budućnosti, taktiku igre, kognitivnu komponentu treninga. Dakle, sasvim jedan drugi pristup i do sad nisam vidio takvu literaturu. Pokušao sam u njoj baviti se više umom i mozgom, manje tijelom jer tijelo se može pripremiti a um je um. Trebamo naučiti igrače da brzo misle, da mogu brzo otrčati ali jednako tako da mogu brzo misliti", kazao je Lino Červar čiji intervju za Net.hr, drugi dio razgovora točnije, prenosimo u cjelosti:

'Sve što se izdogađalo jako me pogodilo'

"Sve to što se izdogađalo jako me pogodilo i mislim da je to jako negativno utjecalo kod mnogih ljubitelja sporta, jer ipak sam ja najtrofejniji trener i mislim da sam to i dokazao. S druge strane, pokazao sam da držim do sebe, da držim do posla koji smo zajedno radili i da se moramo poštovati. Jer, to je vrlo bitno, a ja sam takav da sam izrastao u malom klubu, prošao sam čitav razvojni put. Ne znam koji trener u svijetu ima takvu priču. Pišem sad 4 knjigu, gotova je zapravo, knjigu koja će biti vrlo araktivna i važna za mene, sav rukometni svijet, kao i druge sportove", priča Lino.

'Sad se jako bavim umom u sportu'

Lino nam potvrđuje našu konstataciju da je u današnjem brzom rukometu um - mozak najbitnija stvar, tj brzo, točno i pravovremeno razmišljanje u datom trenutku...

"Je, time se jako bavim. Za mene se danas misaoni proces svodi na tri pitanja, na tri riječi - vidjeti, odlučiti i djelovati. Samo što je vrijeme odlučivanja, elaboracije vrlo kratko kao što ste i sami rekli i normativ vremena danas je iznimno važan kod donošenja prave odluke u igru. Na tome radim i to sam prenio i na mlađe uzraste. Ne znam da li namjerno ili ne, ali mislim da sam jako utjecao na razvoj mladih selekcija, mlađih kadeta, kadeta i juniora. Pokazalo se sad i to zlato koje smo osvojili na Mediteranu."

'Taj stil smo trebali igrati i na SP-u'

Červar tu nije stao...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To isto dolazi iz radionice koje smo mi radili, to je bio jedan drugačiji rukomet. On je upravo ono što se danas u svijetu traži. Nije slučajno da smo mi prošle godine na EP-u u mlađoj dobnoj kategoriji bili ispred jedne Danske, Francuske, Norveške, Srbije, Slovenije... I to sve s igračima iz druge lige praktički. Tu nije bio niti jedan igrač PPD Zagreba i Nexea. To su bili igrači iz Rugvice, iz Ruda, iz Senja, Valpovke, prema tome kako smo to mogli pokazati s jednim drugačijim stilom igre, a to smo trebali igrati na SP-u za seniore. Nažalost, ne znam tko je to zaustavio."Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lino kaže kako je to bila šteta što su mu to stopirali, jer prema njemu, to je bio način igre, stil, igra kao takva u svim segmentima, vrijedna borbe za medalju.

'Protiv Danske na SP-u igrali smo kako spada'

"Žao mi je što smo to demonstrirali samo sa Danskom, to je bila ta igra, ne znam zašto se to dogodilo jer nisam mogao ići na prvenstvo. Držim do mojih ideja, mislim da trebamo imati cjeloživotno učenje, jer ja učim i danas".

Razgovor nas je odveo na turnir od prije 3 godine, na kojem je hrvatska rukometna reprezentacija osvojila svoju posljednju medalju...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ono naše srebro na EP-u 2020., vi koji ste pratili moju karijeru dobro znate da nikad nisam išao na jedno veliko natjecanje kao autsajder, nikad nisam dozvolio da ekipa razmišlja o porazu. Bez obzira što su neki samo čekali samo da se poskliznemo, samo kako bi kritizirali. Međutim, onaj koji voli sport, koji poštuje, onaj koji mi se obraća s poštovanjem na ulici kad god samnom razgovara, ljudima je žao što je do svega toga došlo, ali daju mi potporu zato što sam, nekako, išao kao Hrvatska s ambicijama da pobijedimo", naglasio je Lino Červar i nastavio:

'Trebamo stvoriti tim'

"Da ne drhtimo pred bilo kime, neovisno o krajnjem rezultatu. Bitno je stvoriti moć tima, to je vrlo bitno. Momčad je najbolji igrač. Ne priznajem individualne zvijezde jer jedan čovjek je ipak mali broj da bi se njemu dala velika pozornost. Trebamo napraviti momčad, a to smo imali u Švedskoj na EP-u. Pokazali smo tad nevjerojatnu mentalnu izdržljivost. Ako se sjećate onog sraza s Njemačkom, gubili smo 4 razlike pa preokrenuli rezultat i dobili utakmicu. Pa ona velika, povijesna borba protiv Norvežana u polufinalu pokazala je isto tu mentalnu stabilnost ekipe. To je vrlo bitno. Ne pobjeđuje ekipa koja je bolja potencijalno, nego ona koja je u stanju izdržati sve mentalne prepreke, zamke... Naravno, moraš igrati pritom maksimalno, disciplinirano i nikad ne razmišljati o porazu."

'Imamo 5-1 obranu'

I za kraj se osvrnuo na prve četiri utakmice Gorana Perkovca na izborničkoj klupi reprezentacije Hrvatske...

"Goran Perkovac u ovim kvalifikacijama nije imao dovoljno vremena za pripremu, što je istina, istina je... Ne želim mu tražit greške kao što se to meni radilo uvijek. Što se tiče igre, moram isto tako reći da smo morali, pored toga, bolje igrati. Ipak Hrvatska ima tu obranu 5-1 koju su mnogi klubovi i dosta reprezentacija preuzeli, a ja razmišljam sad o jednoj novoj 5-1 obrani. U svakom slučaju mislim da moramo bolje stajati na igralištu", završio je Lino Červar.