Lucija Bešen za Danas.hr: 'Ne mora značiti da je luđi golman i bolji'

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija pobjednik je Croatia Cupa, pripremnog turnira pred nastup na Svjetskom prvenstvu koje će se održati u Norveškoj, Danskoj i Švedskoj od 29. studenoga do 17. prosinca. U petak rukometašice otvaraju protiv Senegala (18.00) nastup u prvoj fazi grupe A, u ponedjeljak u 15.30 igraju protiv Kine, a onda slijedi Švedska od 20.30 u utorak, 5. prosinca. Šveđanke su favoritkinje na papiru u grupi A, ali to ne znači ništa...

Dobra predstava protiv Crne Gore

U posljednjem susretu u Poreču izabranice Ivice Obrvana svladale su s 26-25 (16-12) Crnu Goru, potencijalne suparnice u drugom krugu SP-a, odigravši dobru utakmicu u generalki za turnir. Tina Barišić sa sedam i Ćamila Mičijević s četiri pogotka bile su najefikasnije u sastavu Hrvatske, dok su Nina Bulatović s pet i Dijana Mugoša s četiri gola predvodile Crnu Goru. Tijekom vikenda i Hrvatska i Crna Gora su svladale Kongo pa je Hrvatska osvojila prvo mjesto s četiri boda, Crna Gora drugo s dva, a Kongo treće bez bodova.

Jedna od bitnih stvari na SP-u bit će i golmanice. Tea Pijević i Ivana Kapitanović elitne su hrvatske rukometne golmanice, a s njima je i Lucija Bešen, vratarka Podravka Vegete. Lucija je cura iz Sesveta gdje je i započela karijeru u RK Sesvete Agroproteinka. Prije nekih tri godine, Lucija Bešen prešla je u zagrebačku Lokomotivu, a iste je godine bila dio rostera na Euru u Danskoj, gdje je ženska rukometna reprezentacija ispisala povijest našeg ženskog rukometa, uzevši broncu. Igrala je i na SP-u 2021. Lucija ima sestru Gabrijelu koja je također rukometna vratarka.

'U fokusu nam je bilo SP, ne Kongo ili Crna Gora'

"Uigravamo se još i pokušavamo se spremiti što je najbolje moguće za SP. Nismo se dosad pripremali za Kongo i Crnu Goru, nego nam je u fokusu ono što nam slijedi na SP-u", kazala nam je Lucija Bešen koja se nada da će imati svoju rolu na golu hrvatske ženske rukometne reprezentacije...

"U reprezentaciji, što se tiče golmanica, ima nas tri - Tea, Kapi i ja. Sve tri smo tu, spremne i čekamo kao napete puške. Ako se trener odluči za mene, naravno da ću ispuniti njegova očekivanja. Ništa se još ne zna glede toga tko će započinjati utakmice na golu i koja će imati koliku minutažu, rolu. Nadam se minutama na SP-u i ako ih bude, iskoristit ću ih maksimalno. Sve tri smo u formi, zdrave smo i to je najbitnije. Na izborniku je da se odluči kako za koju utakmicu", priča nam Lucija i o evoluciji muškog i ženskog rukometa u smjeru krucijalnoj važnosti golmana i golmanica, o čemu nam je u video razgovoru pričao prošlog petka slavni Blaženko Lacković, naglašava:

'Svjesna sam ključne važnosti golmana u rukometu'

"Normalno da sam svjesna toga, mi golmanice čuvamo našim igračima i igračicama leđa. To je uvijek bilo tako. Nije se tu sad ništa promijenilo, uvijek se obrana igrala, a na SP-u možemo i moramo biti dobre sve u obrambenim fazama. Dobar rezultat doći će iz dobre i čvrste obrane, a ne iz napada. Koliko mi golmanice budemo doprinjele svojim obranama pridonijele rezultatu, to će itekako biti bitno za ostvarivanje ambicija ekipe i stručnog stožera. Tu su igračice da daju sve od sebe i mi da polovimo to na golu."

Lucija nam je rekla kako je zadovoljna svojom formom.

'Zadovoljna sam formom'

"U svom klubu - Podravka Vegeta - normalno branim, trener mi daje prilike, što se tiče toga, normalno, uvijek ima prostora za napredak, ali sve u svemu sam zadovoljna. Zdrava sam i to je najbitnije. Na meni je da dam sve od sebe".

Tvrdi kako su svi golmani različiti i kako dodatna energija daje ekipi impuls, dodatni, ali kako ne mora značiti da, što je "luđi" golman, da je i bolji...

"Nije nužno. Pratim stvarno sve, gledam, nemam nekog svog favorita ili favoritkinju na poziciji golmana u rukometu i ne mogu samo jednu izdvojiti, na koju sam fokusirana, tj koju volim pogledati."

I za kraj, Lucija Bešen nam je otkrila:

"Svi se još kao ekipa navikavamo na novog izbornika, koji je meni trener u klubu. Normalno da je djevojkama koje su u reprezentaciji izbornik novo lice, ali mislim da nema baš vremena i morat će se brzo uklopiti i morat će brzo sjesti sve na svoje mjesto. Moramo kliknuti svi, što prije. I mi cure i izbornik s nama. Prve dvije uvodne utakmice u prvoj grupnoj fazi natjecanja su nam protiv reprezentacija od kojih smo, nominalno, bolje, ali papir ne znači ništa. Ne želim podcijenjivati Senegal i Kinu. Bolji smo od njih, ali to ćemo morati i dokazati. Smatram kako neće biti problema s tim i izbornik će nas dobro pripremiti još ovih par dana. Odradit ćemo kako treba i neće biti problema s prolaskom dalje. Bit će teško, morat ćemo se dobro potruditi", zaključila je Lucija Bešen.