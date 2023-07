Ideja je nastala prije godinu dana, a ovog ljeta je realizirana uz pripreme koje isto toliko i traju. U stvari, priča ponajboljeg hrvatskog rukometaša Luke Cindrića i trenera Veszprema B Dinka Đankovića seže još od prije, kad je Dinko bio trener Luki...

Znaju se dugi niz godina

Oni se znaju dugi niz godina, prijatelji su, a ovog ljeta pokrenuli su internacionalni kamp za mlade rukometaše pod nazivom "Luka Cindrić rukometni Camp", koji traje od 8. pa do 15 srpnja u porečkom starom rukometnom utočištu - uValamar Diamant hotelu, koji ima i dvoranu i teretanu, dakle sve uvjete...

Kamp, inače, okuplja talentirane rukometaše od 2004. godišta pa do 2010. Velik je raspon dobnih skupina, ali dečki su htjeli skupiti djecu na hrpu i pokušati ih rukometno unaprijediti, prezentirati svoju viziju kako bi trebalo izgledati da djeca uživaju u ljetu, da spoje rukometno s onim što nudi grad Poreč. Ljeto u Hrvatskoj na hrvatski rukometni način…

Luka Cindrić Camp

Zajednička suradnja kroz projekt za djecu

Odlučili su, tako, Luka i Dinko ući u zajedničku suradnju i pokrenuti projekt za koji se nadaju da će dobro završiti. Edukacija djece je nešto zlata vrijedno, a posebno se ponose svojim modernim pristupom rukometu, da mladi nauče ne samo o rukometu nego i o fizičkoj pripremi mladog sportaša…

U ovoj priči zanimljiva je ta ideja kod Luke koji je o tome razmišljao, u pravilu, godinama. Jedan od najboljih europskih rukometaša na poziciji srednjeg vanjskog, dešnjak, želi nešto napraviti s mladima dok je na vrhu.

Jer ipak, osvajač 3 Lige prvaka želi svoje znanje prenijeti na mlađe naraštaje…

Po prvi put je priznao kako nakon karijere želi raditi s djecom, odnosno biti trener. Odlučno je Luka odlučio svoje rukometno znanje prenijeti na mlade, da ostavi i on svoj trag za mlade rukometaše koji dolaze.

"Naš moto je educirati djecu", kazat će Luka Cindrić i Dinko Đanković koji su jako uzbuđeni zbog eventa i usredotoćeni na sve zahtjeve koje ovaj projekt i ideja imaju. S njima smo popričali između jutarnjih treninga…

'Dugo razmišljamo o tome'

Luka Cindrić ispričao nam je kako mu se upalila lampica i kad…

"Već dugo razmišljam o tome, poslije karijere nekako se vidim u tim vodama. Rad s djecom. Želim svoje znanje podijeliti s djecom, da nauče neke stvari koje nemaju priliku u klubovima naučiti. To me motivira i veseli. Još od prije Dinko i ja pričamo o tome, a upravo mi je on nekako bio prva opcija trenera. Ja kao klinac, kad sam sa 16 godina kretao u profesionalni rukomet, on mi je bio trener i puno me stvari naučio. Odmah sam ga nazvao i krenuli smo. S njim djeca mogu naučiti puno stvari", kazao nam je u uvodu Luka Cindrić, kojeg prizori u Poreču, rad s mladim rukometašima, vraćaju u doba kad je on rukometno počinjao…

"Naravno. Meni su ti trenuci kad sam kretao u sve to, ti kampovi, bude mi posebne uspomene. Puno prijatelja sam tu stekao. Uvijek mi je bio gušt i zadovoljstvo doći u te kampove. Godinama poslije pričao sam o tome, o dogodovštinama, trenucima koje ćemo zauvijek pamtit i u rukometnom smislu, na terenu… No, prijateljstvo je ono nešto posebno, rukometno zajedništvo, stvaranje jednog momčadskog duha za poslije. Baš iz toga potaknula me ideja da napravim nešto, ali nešto novo, drugačije, da bude prepoznatljivo po nekom detalju - da djeca ipak nešto nauče. Ipak se radi o dobnim skupinama u razvoju i treba im pustiti maštu da radi. Presretan sam što je krenulo s takvim odazivom", govori Cindrić.

Na svakom treningu nešto novo

Luka će biti prisutan svih tjedan dana trajanja kampa. Treneri su, dakle. Dinko, Vedran Mataija i Gonzalo iz Španjolske, a tu su i kondicijski treneri, fizoterapeut iz Mađarske iz Veszporema, volonteri… Čitav tim ljudi sudjeluje u projektu. Dečki imaju svoje grupe, a Luka je u svakoj kao savjetnik. Na svakom je treningu Luka i daje upute…

"U jutro imamo 3 treninga, popodne tri, tako da se radi. Baziramo se na individualnim stvarima, da ispravimo kod svakog mladog rukometaša posebno greške koje rade. Individualni pristup daje rezultate - kako popraviti tehniku šuta, tehniku dodavanja, tehniku izvođenja vježbi, tako da želimo da ovaj kamp bude drugačiji od drugih, da se ipak nešto drugačije radi.



Luka Cindrić nastavio nam je pričati…

"Dajem se tu maksimalno. Iz treninga u trening pokušama što više svojim riječima doprijeti do njih. Pokazujem im i ja sam. Uzmem se i ja tu dosta. Ima puno pitanja, djeca baš zainteresirana. Svaki trening mi dolaze hej kako ti šutaš, kako da napravim fintu kao ti… Lijepo mi je i drago da djeca prepoznaju neke stvari, ali uvijek im govorim da trebaju biti svoji. Ja isto kad sam bio mlad rukometaš, klinac, kad sam kretao, uvijek sam gledao Ivana Balića kako on to sve radi, kako šutira, kako igra dva na dva, kako odigrava s pivotom. No, isto tako, uvijek sam razmišljao da to napravim na neki svoj način, da budem svoj. Uvijek pokušavajte napraviti fintu, potez, nešto na svoj način. Nitko ne želi biti kopija, nisam to htio niti ja. Trebaju biti svoji i raditi ispravno stvari."

Vrhunski treneri

Luka je tijekom karijere imao vrhunske trenere i jako je puno naučio od svakog od njih.

"Talant Dušebajev, Raul Gonzalez, Xavi Pasqual, sad je Ortega… To su sve treneri koji su vrhunski. Od njih samo jako puno naučio. Zato bi i ja moje iskustvo htio prenijeti na najmlađe, a danas-sutra mi je želja bavit se time. Tko zna, vidjet ćemo, vidim se kao trener nakon karijere. Volio bih ta ovaj kamp kad završim s igranjem bude na jednom ozbiljnom nivou i da se i ja isprofiliram kao trener kroz kamp. Djeca, seniori, juniori ili kadeti, vidjet ćemo. Želim imati plan i nakon igranja, utaban put", zaključio je Luka Cindrić.

Dinko Đanković je došao na red…

Headline svega je sigurno ime, odnosno osoba koja je u kampu, a to je Luka Cindrić, igrač Barcelone i hrvatski rukometni reprzentativac. On će boraviti u Poreču svih tjedan dana s nama, sudjelovat će u treninzima kao što to radi ovij prvih dana kampa. Pokušava savjetovati djecu, djeca to vole. Pažnja jednog takvog igrača uvijek je dobrodošla. To je velika dobit kampa. Uz treninge koje radimo imamo dobre trenere. Čak je tu s nama i jedan mladi ambiciozni Španjolac tako da čitava naša priča ima smisao i za sad sve dobro ide", govori nam Dinko Đanković i nastavlja:

Sadržaji koji djeca vole

"Imamo polaznike iz Poljske, Makedonije, to su zemlje u kojima je Luka Cindrić igrao i ostavio trag, Kielce i Vardar. Imamo polaznike iz Španjolske i polaznike iz Švedske. Čak imamo jednog dečka koji je došao iz Izraela. Dosta smo po Europi onako rašireni, ali opet je najviše naše djece. Ali, kako je ovo prva godina, tek smo u začetku. No, smatram da radom i pristupom možemo taj projekt učiniti da zaživi na duže pruge".

I za kraj Dinko Đanković nam je kazao:

"Ima dosta sadržaja koje djeca vole - Aqua parkovi, vodeni parkovi, rukomet na pijesku… Pokušavamo imati što više animacije za djecu, da se zabave. Uz sve to koliko se mi trudimo, najvažnije da je tu Luka koji sa svojim savjetima mami pozornost djece koji upijaju svaku njegovu riječ i savjet. Jer, mladi vole slušati svoje idole."