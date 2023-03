Magdeburg ipak prejak za Zagreb: Sljedeće dvije utakmice su ključne

PPD Zagreb je u prvom susretu 13. kola grupne faze Lige prvaka je u Areni izgubio od Magdeburga s 25-31 i potvrdu prolaska u osminu finala morat će potražiti u posljednja dva susreta protiv Porta i GOG-a.

Magdeburg su do pobjede predvodili Kay Smits s devet i Lukas Mertens sa sedam golova, dok je Nikola Portner imao 11 obrana. Kod PPD Zagreba najefikasniji su bili Ivan Čupić sa šest golova, te Zvonimir Srna i Davor Ćavar s po četiri gola. Odličan je na vratima bio Dino Slavić s 15 obrana.

Hrvatski prvak je dobro ušao u susret, veći dio prvog poluvremena je bio ravnopravan, no Magdeburg je u drugom poluvremenu pobjegao na šest golova viška i potom kontrolirao susret do kraja.

PPD Zagreb je poveo je 3-1, no uslijedila su tri gola njemačkog prvaka za vodstvo 4-3. Gosti su u 12. minuti prvi puta stigli do dva gola prednosti (6-4), no Zagreb je uzvratio s 3-0 za vodstvo 7-6.

U nastavku prvog dijela gledali smo ravnopravnu igru sa sedam izjednačenja, no u samoj završnici Magdeburg je iskoristio nekoliko pogrešaka hrvatskog sastava i pobjegao na +2 (16-14).

Nažalost, u nastavku susreta hrvatski prvak nije uspio parirati njemačkom prvaku. Na otvaranju drugog dijela Magdeburg je prvi put na utakmici stigao do tri gola viška (17-14), u 36. minuti su gosti poveli s 20-16, a u 46. već je bilo 26-20. Na koncu je završilo 31-25 za goste.

Magdeburg se ovom pobjedom približio vodećem PSG-u na dva boda zaostatka, no francuski prvak ima i susret manje, dok će Zagreb bodove za potvrdu plasmana u osminu finala morati tražiti u susretima protiv Porta i Gudmea.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na ljestvici vodi PSG s 20 bodova, Magdeburg ima 18, Veszprem 16, a Gudme 13 bodova. Slijede Dinamo Bukurešt (11), PPD Zagreb (8), Wisla Plock (7) i Porto (3).