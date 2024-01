Hrvatska muška rukometna reprezentacija danas od 18.00, u sklopu 3. kola Europskog prvenstva u Mannheimu, igra protiv najslabije reprezentacije u skupini B - Rumunjske. Emisija 'Vrijeme je za rukomet' počinje u 17.00 na glavnom kanalu RTL-a.

Hoćemo li prenijeti dva boda u drugu fazu?

Nakon razočaranja protiv Austrije 28-28 prije dva dana i oduševljenja u utakmici sa Španjolskom, Hrvatska protiv Rumunjske traži povratak još veće doze samopouzdanja. Hrvatska još nije osigurala drugu fazu, ali jako je blizu, svi već gledaju i pričaju o tom prijenosu bodova i trebale bi se poklopiti uistinu neke nevjerojatne stvari i raspleti.

Pitanje je, stoga, hoće li prenositi naši dva boda, pod uvjetom da danas padnu Rumunji, čiji je rukomet u usponu? To je glavno pitanje i glavni zadatak...

Kako će drama u skupini B završiti?

Dakle, možemo biti prvi u skupini B, ali i ispasti, prema jako nerealnom scenariju (još puno nerealnijem od onog protiv Španjolske). Od 20.30, Španjolska i Austrija igraju svoju utakmicu...

Dakle, Hrvatska u drugi krug prenosi dva boda ako pobijedi Rumunjsku, a Španjolska pobijedi Austriju što je svakako realan scenarij koji se očekuje. Ako Španjolska pobijedi Austriju, a Hrvatska od Rumunjske izgubi s manje od tri gola razlike u odnosu na razliku kojom je Španjolska pobijedila Austriju, također prenosimo dva boda...

Uoči današnjeg 6. dana Europskog rukometnog prvenstva koje traje do 28. siječnja, a koji možete pratiti na glavnom kanalu RTL-a, razgovarali smo s Mirkom Alilovićem, proslavljenim bivšim golmanom Hrvatske. Mirko je bio dio generacije i prvi golman momčadi Hrvatske koja je jako visoko podigla ljestvicu uspješnosti hrvatskog rukometa.

Kurtoazno zvuči, ali malo su Mirko i momci, nakon toliko uspjeha, s toliko medalja i veselja s reprezentacijom, usosili današnje dečke u reprezentaciji, jer gledaju se samo visoki ciljevi, ambicije i očekivanja javnosti su uvijek velika.

"Ma ja mislim da će Španjolci dobiti Austrijance, mi Rumunjsku i to je to", odmah nam je kazao Mirko koji nam se javio iz Poljske gdje brani za Wislu Plock.

Dečki su se vratili u grad

"Ušao sam opet u neku svoju kolotečinu, trenira se opet i tako. Upale su prošle ovaj prvi tjedan i sad je bolje", dodao je Alilović i krenula je priča... Bez obzira na remi protiv Austrije, hrvatska rukometna reprezentacija opet je u igri.

Da nam je netko rekao prije početka turnira, nakon 3 godina razočaranja, da razvalimo doprvake Španjolce u jednoj rekordnoj utakmici za Hrvatsku i remiziramo s Austrijancima, mišljenja smo da bi većina potpisala takav scenarij. U igri smo za prijenos bitna dva boda, a onda možemo u bitku za polufinale.

Opet se nadamo, opet sanjamo, opet stremimo ka mjesecu, zvijezdama... Hrvatski rukometaši opet su zainteresirali i nabrijali čitavu naciju. "The Boys are back in town", kako ide onaj popularni stih bezvremenskog hita Thin Lizzyja, s albuma - Jailbreak.

"Naravno. Znate kako je to... Kod nas je vrlo tanka granica između euforije i tragedije. Moje mišljenje je da nakon one nestvarne utakmice protiv Španjolske je bilo očekivano, barem ja tako smatram, da se dogodi jedno pražnjenje. Čekaš utakmicu s najtežim suparnikom i to dobiješ u onakvom stilu. Novinari, mediji, javnost, nastala je euforija nakon prve utakmice. To je bilo za očekivati i onda šok protiv Austrije. Ne bi ja to gledao kao tragediju.

"Austrija je dobra reprezentacija. Nisu se predavali, praktično su rotirali samo pivota. Bilyk je igrao 60 minuta, srednji im je igrao 60 minuta, nisu oni za otpisati. To su ljudi koji igraju po Bundesligi. Bilyk igra u Kielu godinama i sad mi to shvaćamo kao tragediju. Nije. Dobit ćemo Rumunje i idemo dalje u drugu fazu. Vjerujem da će Španjolci dobiti Austriju, vjerujem da ih Austrija ne može dobiti. I mi prenosimo dva boda. Samo je pitanje je li ovaj sraz ostavio posljedice na našima. Marta je izgubljen do kraja turnira, nažalost i za pola sezone."

"U tom zrnu sumnje što se uvuklo ne utječe na nas u budućim utakmicama. Čeka nas pakao u drugoj fazi. U pravom smislu te riječi."

O Vargasovoj jedinoj obrani protiv Hrvatske, Mirko nam objašnjava...

'Vargas je Rumunjima skinuo 15 lopti, neka i danas obrani Austrijancima 15'

"Čovjek je Rumunjima obranio 15 lopti, a mi svi pričamo o toj jednoj obrani protiv Hrvatske. On je u igri i dalje. Neka Austrijancima obrani 15-17 lopti i Španjolci su u igri. Istina, prenijet će nulu, ali u drugoj fazi mogu svašta. Opet, vidjet ćemo što će napraviti Francuzi, Nijemci, Mađari i Island. Ima tu još puno kombinacija u kojima smo mi itekako živi, ali i u kojima bi nas jedan poraz mogao doći kalvarije do polufinala. Vidjet ćemo. Moramo odigrati protiv Rumunjske onako kako znamo i kako smo odigrali nekih 75 minuta na turniru dosad - 15 u nedjelju protiv Austrije i 60 protiv Španjolske. I sve će biti u redu. Ne moramo se opterećivati jednom lošom utakmicom i nemojmo to raditi, pa i Austriju se nešto pita."

"Igraš koliko ti protivnik dozvoli. Nije Austrija pala s Marsa, tu je Pajo koji je iskusan rukometaš, prošao je španjolsku školu rukometa. Nije ni on glup, ako me razumijete. "

Ipak je ovo EP, skup najboljih reprezentacija Europe, najteže rukometno natjecanje na svijetu...

"Evo, Farski Otoci što su napravili protiv Norveške. Imamo i Švicarsku. Realno, ako Nijemci dobiju Francuze, Švicarska treba dobiti Sjevernu Makedoniju 15, 17 razlike, ali i to je moguće. Sve je moguće. To je poanta. Švicarska je odigrala remi protiv Francuske, Farski Otoci su uzeli bod Norveškoj... Svima je nama to simpatično, kao neke male reprezentacije, ali hajmo malo pogledati gdje ti ljudi igraju. Svaka ekipa ima jednog igrača. Kad se malo dublje izanaliziraš meritum stvari, ipak nije to toliko iznenađenje, niti je to toliko naša tragedija."

'Odrasli smo u jednom drugom vremenu'

Kako je to bilo u reprezentaciji u njegovo vrijeme?

"Mi smo odrasli u jednom drugom vremenu. Puno informacija ti danas dolazi zbog društvenih mreža, medija, one koje ne želiš da te se dotaknu, nekim putem, evo vraga, dođu do tebe. A u mi smo imali samo mobitel, prastari, samo SMS, isključiš ga ili se makneš od njega i to je to. Danas gdje god se okreneš nešto vidiš, neko ti nešto kaže, dolaze ti čestitke same od sebe i teško je na to ostati imun. Bar tako mislim. Realno, hrvatska rukometna reprezentacija odigrala je utakmicu kakva realno u rukometu nije viđena. To će godinama ostati zapisano. Doslovno škola rukometa. Svi su podlegli toj euforiji, od vas medija do javnosti... Vjerujte mi, naši dečki sigurno nisu podlegli pritisku. Jako su oni iskusni. Znaju da je turnir dug i da jedna pobjeda ne znači ništa. Protiv Austrije su se borili, vodili i gubili, vratili se, tako idemo gledati pozitivno".

Danas su informacijski podražaji na igrača i reprezentaciju u cjelini puno veći...

"Danas je takvo vrijeme, informacije dolaze do tebe. Čestitke i zahtjevi za ulaznice, vjerojatno... Mi smi tada, u moje, vrijeme, bili više fokusirani jer nismo imali toliko tih vanjskih informativno-društvenih podražaja. Sve to oduzma koncentraciju."

Mirko nam je prokomentirao golmane...

"Preferiram pravu obranu u pravom trenutku, ne 15 obrana pa izgubiš utakmicu. Fićo (Filip Ivić) je to pokazao da zna i može. Evo, protiv Španjolske je obranio dvije vezane i mi smo otišli na 6 razlike. I onda je u drugom ušao Mandara koji je u prvih 7-8 minuta skinuo 3 lopte, otišli smo na +10. I gotovo. Mandić je protiv Austrije obranio 5 zaredom i Hrvatska je otišla na 5-1. Ali, onda nismo to iskoristili. U drugom je Mandić uzeo dvije, s pivota i krila. Bili su to čisti ziceri. Nismo uspjeli prelomiti utakmicu. Ono što je bitno je da dečki imaju dobar tajming obrana. Tu smo. Oni nas drže, realno i napravili su dobar posao dosad."

'Mandara i Fićo funkcioniraju jako dobro'

Nakon teške ozljede Ivana Martinovića izbornik Perkovac odlučio je s tribine uvesti Matea Maraša, mladog 23-godišnjeg desnog vanjskog.

Perkovac neće zvati Luku Stepančića, iako ga je javnost možda očekivala, ali odlučio se na mladost u Marašu koji je pokazao da zna i može.

No, u Njemačku ipak stiže novi igrač, riječ je o golmanu Nexea Dominiku Kuzmanoviću koji odlično brani u klubu. Trebao je 22-godišnji mladić iz Dugog Sela već biti na Euru, ali prije prvenstva bio je bolestan.

"Ako je Kuzma bio bolestan deset dana i nije imao nikakav trening, to je dvosjekli mač. Prvo, zbog njega. Znate kako je, ako on i bude u ekipi i ako ne bude to to, neće biti dobro za njega jer će imati osjećaj krivnje. Druga stvar, imamo trenutno Fiću i Mandića koji funkcioniraju jako dobro. Mislim da bi trebali nastaviti s njima. Sigurno će doći utakmica gdje će Mandić opet imati 15-20 obrana i tu je Fićo kao back-up. Moje mišljenje je da ne bi ništa mijenjao. Kuzma nije bio u trenažnom procesu i to je dvosjekli mač da ga se aktivira sad", zaključio je Mirko Alilović.

