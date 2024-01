Dinko Đanković, mladi i talentirani trener B momčadi mađarskog velikana Veszpréma, osoba od povjerenja Momira Ilića, glavnog trenera prve momčadi, jasno je u stručnom komentaru za Net.hr dao do znanja što nije dobro u rukometnoj reprezentaciji Hrvatske i to je napravio bez fige u džepu, bez zamatanja odgovora u celofan. Island je očitao lekciju našim rukometašima danas u Kolnu i nanio im treći uzastopni poraz na natjecanju, u drugoj fazi turnira. Hrvatska je tako izgubila i teoretske šanse za polufinale EP-a. Dinko dobro poznaje ovu reprezentaciju, igrače u njoj...

Prije 4 godine bio je pomoćnik Davoru Dominikoviću na U-21 SP-u u Portugalu, na kojem je mlada reprezentacija Hrvatske uzela srebro. Bila je to fantastična generacija Martinovića (ponio MVP nagradu na turniru), Šarca, Visteropa, Lučina, Jaganjca, Frana Milete...

Dinko dobro poznaje i Luku Cindrića. Znači, itekako je upućen u rukometna zbivanja i itekako je kompetentan da kaže, iznese svoje mišljenje, otkrije zaključke i analizira novi poraz Hrvatske na turniru, kao i dosadašnje nastupe...

"Moramo biti iskreni, nekad treba biti umjeren, ali treba jasno reći ono što je. Nećemo si mazati oči. Protiv Španjolaca je to bilo naše zavaravanje, a kasnije je sve to bilo li-la. Činjenica da je Hrvatska imala dosta problema u pozicionom napadu. Tu smo totalno zakazali, nismo bili uigrana ekipa tijekom EP-a. To je velika stavka. Stvaranje nove ekipe, tu smo podbacili. Nismo bili dovoljno uigrani. Pozdravljam Perkovčevu ideju ubrzavanja u fazi kontre, ali ta faza kontre mora biti uigrana. Tehničke greške su nas u nekim susretima koštale dosta. Bili smo pobornici 6-0 obrane, a za tu zonu nismo bili utrenirani, očito nismo... Prije svega, igrače koje igraju unutar zone treba uigrati, na pozicijama 3 i 4. Mi smo se sastali da nam Zvone Srna i Načinović, poslije i Kušan, igraju te pozicije 90% utakmice, a oni vjerojatno zajedno to nisu igrali nikad. Dva igrača da podnesu pritisak čitavog prvenstva, to je po meni previše, morali smo imati uigraniju ekipu. Danas smo bili svjedoci obrane 5-1, a 6-0, mi stojimo na liniji. Također, pristup je bio pogrešan protiv Islanda. Nismo dovoljno uigrani za neke stvari."

"Zadnji put smo se vidjeli lani u ovo vrijeme, komentirao sam Egipat. I tad smo izgubili, možda bolje da ja više ne komentiram... (smijeh). Loša utakmica Hrvatske. Usudio bih se reći jedna od lošijih utakmica na EP-u općenito. Da nam je netko govorio prije utakmice da će Island istrčati bez dvojice ponajboljih igrača, da će se u 5 ili 10. povrijediti isto jedan od boljih igrača, da će jedan od najboljih njihovih obrambenih dobiti crveni karton. Propustili smo veliku priliku, ali odigrali smo loše. Ovo je bila najgora naša utakmica na turniru."

"Nismo uigrani, danas je bilo s naše strane puno nelogičnih poteza, da sam se pitao da li se oni uopće i bave rukometom, koliko smo napravili glupih grešaka. Nažalost, to je tako... To su sve dobri igrači, imamo odlične playmakere, ali na ovom turniru to nije bilo dobro. Protiv Islanda je nedostajalo energije, pristup mi nije bio dobar. Nije se vidjelo ono izgaranje naših dečkiju za Hrvatsku. Apsolutno je to da momčad rukometne reprezentacije Hrvatske nije uigrana. Perkovac želi najbolje, ali očito da ni ove godine nismo došli do nečega što nama treba."

"Nismo bili dovoljno pripremljeni i uigrani. To je činjenica. Odgovornost je tu i Perkovčeva kao izbornika, najveća, naravno da je. Neke sekvence nisu bile dobre, vidjelo se da postoji neuigranost naših pivota s playmakerima, sa Lukom Cindrićem. Imali smo problema s igračem manje, nismo koristili Šipića koji je prošle godine oduševio... Srna je odlučivao u nekim situacijama, a u klubu nema tu ulogu. Isto kao i Klarica.

