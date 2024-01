Nikola Karabatić u dvoboju prvog kola drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva protiv Hrvatske postigao je pet golova i postao najbolji strijelac u povijesti europskih prvenstava.

Prije utakmice legendarnom Francuzu trebalo je pet golova da s vrha sruši legendarnog Islanđanina Gudjona Valura Sigurdssona, a on je to napravio u 45. minuti utakmici. Bio je to Karabatićev 289. gol u povijesti europskog prvenstva, čime je sada sam na vrhu.

"Volim statistike, ali rukometni svijet nije poput onoga u SAD-u. Volio bih koliko udaraca sam imao, asistencija, puno stvari...Ali neću biti izbirljiv", prenosi njegovu izjavu nakon utakmice Le Parisien.

"Mislim da je moja majka sretnija od mene”, rekao je Karabatić kroz smijeh i za kra otkrio:

"Nazvala me prije utakmice: rekord, rekord… Rekao sam joj: 'Mama, nemoj mi stvarati pritisak!'"

