Naše rukometašice danas igraju protiv Kameruna, evo kada počinje i gdje možete gledati utakmicu

Hrvatska je pobjedom u prvoj utakmici drugog kruga Svjetskog prvenstva protiv reprezentacije Crne Gore zadržala izglede za osvajanje jednog od prva dva mjesta u skupini 1 druge faze natjecanja na Svjetskom prvenstvu i za plasman u četvrtfinale. Naše rukometašice su s tri boda trenutačno na četvrtom mjestu u skupini 1, u kojoj je Švedska na vrhu sa šest bodova, a po četiri imaju Crna Gora i Mađarska. Da nije bilo 'kiksa' u prvom dijelu natjecanja i neodlučenog ishoda u dvoboju sa Senegalom, i Hrvatska bi danas bila izjednačena s Crnogorkama i Mađaricama.

"Muči sve gubitak boda protiv Senegala. Sad imamo tri, a trebali smo imati četiri. Slažem se, premda to nije uvijek jasna matematika. I da smo prenijeli dva boda, opet trebaš pobijediti i Mađarsku i Crnu Goru, ako želiš u četvrtfinale. Ne razmišljam o tome, daleko bi me to dovelo kad bih zbrajao sve kalkulacije. Okrenuti smo utakmici protiv Kameruna. Na kraju, vidjet ćemo u ponedjeljak, kad se podvuče crta, je li nam to nešto smetalo ili nije", izjavio je izbornik Ivica Obrvan.

U subotu (18 sati) će Hrvatska u Goeteborgu zaigrati protiv Kameruna koji je na dnu ljestvice bez ijednog boda, a izbornik je povukao paralele između sljedećih suparnica i reprezentacije Senegala koja se pokazala tvrdim suparnikom.

"Još jedna afrička ekipa s bitnom razlikom u odnosu na Senegal, koji je fizički teži, s više kila. Tranzicijski su potpuno drugačije od Senegala, stalno trče prema naprijed. Naravno da iz toga griješe, to iziskuje veliku potrošnju energije", rekao je Obrvan te dodao:

"Meni je želja, uz poštovanje Kameruna i bez podcjenjivanja, ako bude moguće da rasporedimo snage, zabilježimo sigurnu pobjedu i da odmorimo neke od ključnih igračica koje su se dosad dosta potrošile, prije svega Valentinu Blažević i Ćamilu Mičijević, a da rezultat ne trpi, te da što manje energije potrošimo i spremni dočekamo utakmicu protiv Mađarske u ponedjeljak."

Osim dvoboja Hrvatska - Kamerun, u subotu su u Goeteborgu na rasporedu još dvije utakmice: od 15.30 sati Senegal - Crna Gora te od 20.30 sati Mađarska - Švedska.

Za hrvatske rukometašice bi najbolji ishod bile pobjede Senegala i Švedske, što bi izabranicama Ivice Obrvana ostavilo mogućnost da i bodom osvojenim u srazu s Mađaricama, koji je na rasporedu u ponedjeljak, izbore plasman u četvrtfinale.

