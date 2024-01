HOĆEMO POBJEDU! Navijači su željni osvete, dvorana će gorjeti: 'Gdje smo to bili, a da nismo bili glasni?!'

''Očekujemo fantastičnu atmosferu i pobjedu, to nam je ključna utakmica'', riječi su jednog od navijača hrvatske rukometne reprezentacije ususret teškom dvoboju sa Španjolcima. ''Siguran sam da ćemo se osvetiti Španjolcima'', riječi su još jednog navijača naših rukometaša, ali svi su složni kako će to biti težak ispit za naše rukometaše. Ipak, pobjeda je svima u glavi i ne razmišljaju o ikakvom drugom rezultatu. Navijačka podrška neće izostati, puna dvorana nosit će našu reprezentaciju do novih uspjeha: ''Pa gdje smo mi bili, a da nismo bili glasni?'' Ostatak izjava pogledajte u prilogu Maje Oštro Flis.