Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je od Mađarske (29:25) u drugom kolu skupine I Europskog prvenstva i sada ima samo teoretske šanse za plasman u polufinale. Nakon ove utakmice naši rukometaši su na petom mjestu s jednim bodom, a Mađari su treći s četiri boda.

Mađari su protiv Hrvatske odigrali odličnu utakmicu i na kraju zasluženo došli do pobjede, a ova im je bila i povijesna. Naime, Mađarska je do sada sudjelovala na 14 europskih prvenstava, a na ovome u Njemačkoj prvi put su uspjeli pobijediti u četiri utakmice.

Nakon susreta mađarski rukometaši nisu skrivali zadovoljstvo velikim rezultatom.

"Mogli smo olakšati utakmicu da smo bolje igrali situacije s igračem više. Hrvati su se vratili kad smo prodali lopte. Kad su oni preuzeli, još smo se više skupili. U momčadi ima malo škrtosti, pokušali smo izbaciti stvari koje inače radimo , biti discipliniraniji i doći u situacije koje ni oni nisu očekivali. Imamo sada šansu dstići do polufinala", rekao je Patrik Ligetvári, a Adrián Sipos je poručio:

"Bili smo spremni na to da će nas mučiti. To je njihov posao, ali nadam se da sam nešto uspio i vratiti. Bili smo koncentriraniji 60 minuta, nismo imali puno uspona i padova i možda je pomoglo to što smo znali da je ova utakmica važnija od bilo čega drugoga."

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Hrvatske na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.