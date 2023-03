Neočekivan poraz Nexea u Europskoj ligi: Teško su stradali od najgore momčadi u skupini

Rukometaši Nexea doživjeli su iznenađujući poraz na svom parketu od austrijskog Alpla Harda, koji je u predzadnjem kolu u skupini C Europske lige slavio s 29-22 (14-12) i tako došao do svoje prve pobjede.

Fahrudin Melić je sa šest pogodaka predvodio strijelce Nexea, četiri gola postigao je Marin Jelinić, a po tri Ivan Sršen i Luka Moslavac. Pobjednike su s po pet pogodaka predvodili Karolis Antanavičius i Luca Raschle.

Loše otvaranje

Nakon početnog vodstva od 2-0, rukometaši Nexea dopustili su Austrijancima seriju od četiri pogotka, što je gostima dalo krila. Pokušavao je Branko Tamše probuditi svoju momčad, ali Našičani nikako nisu uspjeli ući u pravi ritam.

To je rezultiralo prednošću Alple Harda od četiri pogotka (9-13) u 24. minuti. Do kraja poluvremena Nexe je uspio smanjiti zaostatak na dva gola (12-14). U drugom poluvremenu je domaća momčad prvu značajniju seriju napravila između 36. i 38. minute, kad je s tri uzastopna pogotka Nexe stigao do izjednačenja 17-17.

U 41. minuti Fahrudin Melić je postigao pogodak kojim su Našičani došli do vodstva 19-18 i prve prednosti još od treće minute. Tada se činilo da je Nexe konačno uspio slomiti otpor momčadi koju je na gostovanju u Austriji svladao s uvjerljivih 35-24.

Ključan trenutak

No, dogodilo se upravo suprotno. U sljedećih deset minuta Austrijanci su napravili seriju 6-0, poveli s 24-19 te bez poteškoća došli do potpuno neočekivane, ali i zaslužene prve pobjede u grupnoj fazi Europske lige.

Nexe će 28. veljače na gostovanju kod lisabonskog Sportinga tražiti put prema prvom mjestu u skupini C, na kojem su Našičani proveli veći dio grupne faze natjecanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako su momčadi s po 14 bodova izjednačene, a Nexe je pobijedio u Našicama, hrvatskom doprvaku je za osvajanje prvog mjesta dovoljan i bod u posljednjem kolu. Na trećem mjestu je Granollers s 12 bodova, Skjern ih ima osam, a Alpla i Balatonfuredi po tri.

Prema poziciji u skupini, Nexe će znati tko će mu biti suparnik u osmini finala, a to mogu biti španjolska Bidasoa, makedonski Eurofarm Pelister i ukrajinski Motor.