Slovenci su 15 minuta bili odlični protiv Šveđana, a onda je krenuo stroj

Završeno je prvo kolo drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva i to pobjedom Švedske protiv Slovenije 28-22.

Početak utakmice to nije nimalo nagoviještao jer su Slovenci vodili čak 5-3 sredinom prvog poluvremena, no do odmora Šveđani rade seriju 8-2 za plus četiri nakon prvih 30 minuta.

U nastavku su Šveđani u jednom trenutku imali i plus devet, da bi to kraja Slovenci ipak ublažili poraz za konačnih 28-22.

Danska i Švedska su na vrhu skupine s četiri boda, Slovenija i Portugal su na dva, dok Norveška i Nizozemska su bez bodova.

