Ovo je Hrvatska realnost: Perkovac nije čudotvorac no odgovorio si je na jedno pitanje

U 3. kolu skupine 5 kvalifikacija za Europsko prvenstvo iduće godine nizozemski rukometaši su na domaćem terenu, u Eindhovenu, svladali Hrvatsku 32-27 (15-13).

Utakmica je odlučena u uvodnom dijelu drugog poluvremena kada je Nizozemska pobjegla na sedam golova prednosti što do kraja Hrvatska nije mogla dostići. U reprezentaciji Hrvatske, koju je vodio novi izbornik Goran Perkovac, po četiri pogotka su dali Manuel Štrlek, Igor Karačić i Tin Lučin. Filip Glavaš i Luka Lovre Klarica su postigli po tri, a po dva Duvnjak, Šarac i Mandić. Na drugoj strani odličnu je utakmicu odigrao Kay Smits koji je postigao osam golova, dok je Luc Steins dodao šest.

Hrvatska je nastavila niz loših rezultata i ponovno je poražena od reprezentacije koja ne spada u sam vrh svjetskog rukometa. Poraz od Egipta, loše predstave protiv momčadi kao što su Bahrein i Maroko, nastavile su se i u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. U uvodnom dijelu utakmice trajala je ravnopravna i vrlo izjednačena borba u kojoj se, cijelo vrijeme, igralo pogodak za pogodak. Nizozemci su u uvodnom dijelu pokazali da će oni biti ti koji će diktirati tempo utakmice, a Hrvatska nije imala pravi odgovor na njihovu dominaciju u napadu.

Nizozemska igra temelji se na kreativi Luca Steinsa, jednog od najboljih srednjih vanjskih na svijetu. Izbornik Nizozemaca, legendarni Staffan Olsson sjajno je posložio Nizozemce koji igraju vrlo šablonski rukomet. Imaju nevjerojatno puno akcija i rješenja za svaki problem. Protok lopte je, ponajviše zahvaljujući Steinsu strašno brz, a tehničke greške svedene su na minimum. Sve u svemu, Nizozemska igra jako lijep rukomet i užitak ih je gledati. Ono što je problem, odnosno činjenica, je to da Nizozemska nema igrače koji kvalitetom mogu parirati našima. Oni imaju sustav, uigranost i jasan cilj. Hrvatska posljednjih nekoliko godina to nije imala.

Goran Perkovac u reprezentaciju je vratio Manuela Štrleka koji je počeo utakmicu na lijevom krilu. Njegova prva šansa završila je ne rezonskim udarcem po golu što se može protumačiti kao prevelika želja za povratničkim golom. Ipak, Štrlek je pokazao svoju kvalitetu i do kraja utakmice bio jedan od najboljih pojedinaca. Zabio je četiri gola i do kraja utakmice bio bez promašaja. I dalje je jako siguran i zaista će biti pojačanje za reprezentaciju.

Drugi povratnik Luka Stepančić nije bio baš puno vidljiv na terenu. Mijenjao se s Lukom Lovrom Klaricom koji je isto tako odigrao dobru utakmicu. Stepančić je dobro otvorio utakmicu, pokazao da je šut iz vana i dalje tu no vidljivo je da još uvijek nije u potpunosti vratio brzinu. Izgleda sporije nego prije i to će trebati popraviti.

Brzina je ono što očigledno nedostaje Hrvatskoj. Napad i obrana ne reagiraju dovoljno brzo. Obrana sada izgleda kao da ima cilj, ali jednostavno je još uvijek jako neuigrana. Ponovno smo pucali na bekovima što je očigledan nedostatak agresivnosti. Perkovac je puno rotirao na oba kraja terena i isprobavao razne varijante u obrani. Na dvije "trojke" počeli su Ilija Brozović i Josip Šarac i to je Perkovac pokazao da će se držati onoga da želi igrače koji igraju u oba smjera. Hrvatska na početku utakmice nije mijenjala niti jednog igrača. Svi su igrali oba smjera i to je izgledalo dobro. Hrvatska je držala priključak s Nizozemskom i izgledala kao da bi kako utakmice odmiče kraju trebala slomiti otpor Nizozemaca.

Protiv Steinsa je jako teško igrati. Igrač je to kojem u pravilu, zapravo ne i pravilu, nego jednostavno ne smijem vam pasti napamet izaći pola koraka na njega jer će on izvozati svakog igrača na svijetu. On ima strašnu promjenu tempa i kada lopta dođe do njega obrambeni igrač će po automatizmu izaći na njega. Protiv takvog igrača ništa osim uigrane obrane ne funkcionira.

Osim Steinsa, koji je zabio šest golova, istaknuo se i Kay Smits koji je osam puta bio siguran.

Perkovac je puno rotirao, isprobavao i tražio opcije za budućnost. Igrali su gotovi svi igrači i to je ono što je izgledalo kao problem. Jedna opcija je uspijevala, igrala dobro, zatim je Perkovac napravio promjene koje nisu funkcionirale i onda se ponovno tražila opcija koja će funkcionirati. Ono što je izgledalo bolje nego proteklih godina je reakcija golmana. Šego je upisao šest obrana, a sjajni Dominik Kuzmanović upisao je osam obrana u manje od 15 minuta provedenih na terenu. Ukupno je imao 47 posto obrana i zasigurno će Perkovac razmisliti s kim će početi na golu u nedjelju protiv istog protivnika.

Hrvatska već za nekoliko dana igra "uzvratnu" utakmicu. Potrebna nam je pobjeda za prvo mjesto u grupi i da se bez problema kvalificiramo na Europsko prvenstvo. Iako je Nizozemska slavila, Hrvatska je ponovno favorit. Situacija ne izgleda dobro i nastavili smo crni niz no to je samo nastavak onoga što smo gledali posljednjih nekoliko godina.