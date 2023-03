Perkovac ni u drugom susretu do pobjede na klupi Hrvatske: Nizozemska nosi bod iz Osijeka

Hrvatska niti u drugom susretu protiv Nizozemske nije uspjela ostvariti pobjedu. Prije četiri dana na premijeri novoga hrvatskog izbornika Gorana Perkovca, Kauboji su izgubili sa 27-32, a u uzvratu u Osijeku odigrali su 25-25.

Naši su rukometaši imali zadnji napad, pucao je Domagoj Duvnjak, ali je najbolji igrač u nizozemskim redovima vratar Bart Ravensberge upisao svoju 15. obranu. Hrvatska bi pobjedom napravila važan korak prema plasmanu na završni turnir koji će se od 10. do 28. siječnja iduće godine održati u Njemačkoj, ovako će odluka o putnicima na EP biti poznata u travnju kada su na rasporedu zadnja dva kola. Grčka vodi u skupini s bodom više od Hrvatske i Nizozemske.

Počelo je loše. Brzi nizozemski igrači stvarali su velikih problema hrvatskoj obrani, pa su gosti poveli sa 4-1, u 11. minuti je bilo 7-3, a minutu kasnije i pet razlike (8-3). Razbranio se Bart Ravensbergen i Nizozemska, koju vodi Šveđanin Staffan Olsson, je u 19. minuti stigla i do velikih šest pogodaka prednosti (13-7).

Srećom, u posljednjih 10 minuta prvog dijela odabranici izbornika Gorana Perkovca, su podigli intenzitet igre. Na krilima sjajne osječke publike zaigrali su daleko čvršće u obrani i pokretljivije u napadu, pa se nizozemska prednost počela topiti. Hrvatska je serijom 7-2 do poluvremena smanjila na samo gol zaostatka (14-15).

Na otvaranju drugog dijela Hrvatska je uspjela izjednačiti (15-15), a u 42. minuti i prvi put povesti (20-19). Bile su to minute u kojima se igralo gol za gol, pa smo vidjeli čak devet izjednačenja. Prva se odvojila Nizozemska koja je u 51. minuti povela sa 25-23. No Hrvatska je golovima Domagoja Duvnjaka i Tina Lučina četiri minute prije kraja izjednačila na 25-25, a potom imala i napad za vodstvo koji nije iskoristila.

Kuzmanović je osmom obranom donio Hrvatskoj novu priliku za vodstvo, nažalost Lučin je napravio prekršaj u napadu i gosti su minutu prije kraja dobili priliku povesti. Niti oni nisu bili uspješni, Hrvatskoj je ostalo 15 sekundi za slavlje. Pucao je Duvnjak, ali je Ravensbergen upisao 15. obranu.

U hrvatskim redovima najefikasniji su bili Mateo Maraš s pet golova, Filip Glavaš i Tin Lučin sa po četiri, dok je Dominik Kuzmanović imao osam obrana. Nizozemsku su predvodili Dani Baijens sa šest, Rutger ten Velde s pet i Kay Smits sa četiri gola, dok je odlični Ravensbergen imao 15 obrana.

U drugom susretu iz ove skupine Grčka je pobijedila Belgiju sa 26-24. Belgija je odlično ušla u susret, tijekom prvog dijela imala je i pet golova prednosti (9-5), no Grčka je do kraja poluvremena uspjela okrenuti rezultat u svoju korist (13-12). Do 45. minute bila je to izjednačena utakmica. Grčka je tada napravila seriju 4-0 (23-19), no uzvratila je i Belgija sa četiri gola u nizu za 23-23. Ipak, Grci su s dva gola stigli do prednosti 25-23 i do kraja obranili prednost. Domaćine su do pobjede predvodili Charalampos Mallios i Achilleas Toskas sa po šest golova, dok je na suprotnoj strani najefikasniji bio Quinten Colman s pet golova.

Na ljestvici vode Grci sa šest golova, Hrvatska i Nizozemska imaju po pet bodova, a Belgija je na začelju bez bodova.

Podsjetimo, kako će prve dvije reprezentacije iz svake od osam skupina izboriti direktan plasman na Europsko prvenstvo, a završni turnir će izboriti i četiri najbolje trećeplasirane ekipe.

Važno je osvojiti i prvo mjesto u skupini jer ono donosi nešto lakši ždrijeb na EURO-u.

Posljednja dva kola na rasporedu su u travnju. Hrvatska prvo 26. travnja gostuje u Grčkoj, a kvalifikacije će zaključiti 30. travnja na domaćem terenu protiv Belgije.