Perkovac razočaran nakon 'pljuske' u Nizozemskoj: 'Nismo bili blizu onog

Željeli smo pobijediti, ali nismo bili pravi u ovom susretu, rekao je Goran Perkovac, novi izbornik hrvatskih rukometaša koji su poraženi kod Nizozemske 27-32 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

U ovoj skupini, nakon trećeg kola, sada po četiri boda imaju Hrvatska, Nizozemska i Grčka.

'Oni imaju odlične igrače'

"Sporo smo igrali u obrani i napadu. Teško je tako igrati protiv pokretne i vrlo kvalitetne momčadi kao što je Nizozemska. Oni imaju odlične igrače, a mi danas nismo bili na maksimumu. Zadovoljan sam s možda 20-ak minuta igre, ali to nije dovoljno. Moramo u idućim danima prvenstveno poraditi na napadu, obrana je u većem periodu čak bila jako dobra, vratari također. Ali, istina je, nismo ukupno gledano igrali dobro i nismo bili ni blizu kako hrvatska reprezentacija mora izgledati", osvrnuo se na susret novi izbornik Goran Perkovac.

'Želimo biti bolji'

"Nismo bili pravi i to je činjenica. Nizozemska je bila bolja i brža, zasluženo je pobijedila. Imali smo neka razdoblja dobre igre, ali to je bilo premalo. Napravili smo sedamnaest tehničkih pogrešaka, to je previše i tako se ne može pobijediti utakmica. Slijedi nam nedjelja i domaća utakmica protiv Nizozemaca. Definitivno moramo pokazati bolju igru", rekao je Domagoj Duvnjak, a slično je nakon poraza u Eindhovenu razmišljao i Igor Karačić.

"Prvo poluvrijeme je još bilo i dobro, s obzirom na konačan rezultat. No, imali smo previše pogrešaka, previše izgubljenih lopti tijekom susreta. Nije lako uklopiti sve u samo dva dana, ali u Osijeku je novi susret i želimo biti bolji".