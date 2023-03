Perkovac: 'Srce mi je ogromno zbog ovih mladih momaka, ova mladost me oduševila, presretan sam'

Hrvatska niti u drugom susretu protiv Nizozemske nije uspjela ostvariti pobjedu. Prije četiri dana na premijeri novoga hrvatskog izbornika Gorana Perkovca, Kauboji su izgubili sa 27-32, a u uzvratu u Osijeku odigrali su 25-25.

Naši su rukometaši imali zadnji napad, pucao je Domagoj Duvnjak, ali je najbolji igrač u nizozemskim redovima vratar Bart Ravensberge upisao svoju 15. obranu.

U hrvatskim redovima najefikasniji su bili Mateo Maraš s pet golova, Filip Glavaš i Tin Lučin sa po četiri, dok je Dominik Kuzmanović imao osam obrana. Nizozemsku su predvodili Dani Baijens sa šest, Rutger ten Velde s pet i Kay Smits sa četiri gola, dok je odlični Ravensbergen imao 15 obrana.

"Bilo je lijepo za gledati, šteta što nismo uzeli dva boda, ali srce mi je ogromno zbog ovih mladih momaka. Pogledajte Matea Maraša, Karpa Sirotića, Kuzmanovića, Lučina… Više sam nego zadovoljan njihovom predstavom. Nismo igrali dobro, šest na pet smo igrali slabo, to nas je koštalo boda. No, taj bod je zlata vrijedan, kada se spremimo bit će to dobro, rekao je Perkovac za HRT.

"Zadnje dvije godine nemamo neke rezultate i to se osjeti, ta nesigurnost, ali kako smo ih stigli i odigrali borbeno u obrani i požrtvovno, to je za svaku pohvalu", dodao je izbornik.

Hrvatska bi pobjedom napravila važan korak prema plasmanu na završni turnir koji će se od 10. do 28. siječnja iduće godine održati u Njemačkoj, ovako će odluka o putnicima na EP biti poznata u travnju kada su na rasporedu zadnja dva kola. Grčka vodi u skupini s bodom više od Hrvatske i Nizozemske.

"Mi smo već 99 posto na Europskom prvenstvu, cilj je prvo mjesto, ali i drugo je dobro, glavno da idemo na prvenstvo. Ova mladost me oduševila i presretan sam."