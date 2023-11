Perkovac u Poreču uigrava obranu koja nas je 'nekada bila naš zaštitni znak'

Iza hrvatske muške seniorske reprezentacije puna su tri dana priprema u Poreču. Ritam je udarnički i gotovo da nema sata slobodnog vremena. Stručni stožer na čelu s izbornikom Goranom Perkovcem, u dvorani provodi više od šest sati dnevno. Kada tome još dodamo razgovore i video analizu, može se slobodno reći da reprezentacija odrađuje i više od punog radnog vremena u Poreču.

Reprezentacija je podijeljena u dvije skupine – crvenu i plavu. Prva ima jutarnji trening od 09.30 do 11.00 sati, druga od 11.00 do 12.30 sati. Nakon ručka koji je na rasporedu u 13.15 sati, slijedi kratki popodnevni odmor. U 16.30 sati slijedi druga runda treninga koji traje do 18.00 sati. Nakon toga, Plavi preuzimaju štafetnu palicu i dvorana u hotelu Diamant je samo njihova do 19.30 sati. Večera je za sve u 20.15 sati, a nakon toga razgovor i zajednička analiza onoga što se radilo toga dana.

Atmosfera je sjajna. Nitko ne prigovara. Poreč je napustio David Mandić jer još osjeća posljedice ozljede koju je zadobio prije 15-tak dana u Bundesligi. Stoga je stožer naknadno s liste pričuva pozvao Gotija Maričića, člana RK Gorenje Velenje. Nitko drugi se ne žali na ozljede i zbilja se sjajno radi. Svaki trening isplaniran je do najsitnijih detalja. Paralelno s tim, odrađuje se i dio marketinških obveza prema sponzorima. Želja je da se dani priprema u prosincu ne prekidaju, snimanjem reklama ako to nije nužno, već da u potpunosti budu rezervirani za treninge.

Izbornikov plan za ovu fazu priprema je da se u igru vrati obrana 3-2-1, koja je nekada bila naš zaštitni znak. Ta je ideja sjajno prihvaćena u Poreču. I polako se provodi u djelo. Milina je vidjeti da su je igrači objeručke prihvatili. Za neke, to je potpuna novost, drugi su pak, odlično reagirali na tu zamisao jer su je igrali ili je povremeno igraju u svojim klubovima. Naravno da se ne zaboravljaju naše dvije osnovne obrane: 5-1 i 6-0.

Stožer je već složio dvije ekipe koje će međusobno igrati u subotu u Velom Joži. No, igračima još ne otkriva karte. I tako će biti sve do polaska u dvoranu.

