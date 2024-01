Perkovac za RTL otkrio zašto će biti zadovoljan bilo kakvim plasmanom: 'Zasad sam odustao od toga, ali...'

Hrvatska rukometna reprezentacija je dobila drugu šansu te će u ponedjelak pokušati pobijediti Island i ostati živa ostati u igri za to toliko željeno polufinale Europskog prvenstva.

Nevolja nikad ne dolazi sama, nakon poraza od Mađarske, Hrvatska ima nove probleme, odnosno čak četiri nova problema, četvorica igrača jutros su se probudila s temperaturom - Srna, Karačić, Mamić i Maraš.

RTL-ova reporterka Ines Goda Forjan o svemu što se događa u reprezentaciji u Kölnu razgovarala je s izbornikom Goranom Perkovcem.

Izborniče će za početak, otkrijte nam kakva je situacija večeras. Kakvo je zdravstveno stanje bolesnih igrača koji su od jutros pod temperaturom?

"Na našu sreću malo bolja, temperatura nije narasla, negdje je oko 37, oni se dobro osjećaju i ima velikih izgleda da svi budu spremni za sutra. Nadamo se da neće sutra ujutro nitko novi dobiti. U zadnjih nekoliko dana najtraženiji instrument je toplomjer, ali nadamo se da će to jednom stati."

Nadamo se i mi da sutra ujutro neće biti novih slučajeva. Dobra vijest je zapravo da je kapetan Duvnjak bolje. Hoćete li ga i koliko moći koristiti u sutrašnjoj utakmici?

"Nadam se da će vjerojatno sutra biti na raspolaganju i to nam puno znači kao moralna podrška, on je vrlo bitan dio ekipe, a i kao igračka, možemo ga ubaciti nekoliko minuta da malo pomogne, da odmori nekoga i da u krajnjem slučaju probamo možda i 5-1 obranu s njim."

Zbog silnih ovih bolesti i povišenih temperatura jutros ste razmišljali i to ozbiljno o tome da uputite jedan ili dva poziva nekom od igrača sa šireg popisa reprezentacije. Jeste li do večeras nekoga pozvali da se pridruži reprezentaciji ili ste od toga odustali?

"Zasad sam odustao od toga, ali sam poslao obavijesti igračima da se pripreme ukoliko bude trebalo, jer tko zna što će se još dogoditi. Imamo još dvije važne utakmice, a možda i još dvije. Neka budu spremni i da mogu u brzom kratkom roku doći kod nas u Köln, ali zasad nećemo nikoga zvati."

Tko su ti igrači koji su na čekanju?

"To je pitanje za milijun dolara. Jednog vam mogu reći koji je trebao biti spreman. To je Matej Hrstić.

Imamo problema, imamo bolesti, no sinoć se zapravo dogodilo nešto neočekivano, bili smo u bezizlaznoj situaciji, a kraju je iznenađujuće remi Austrije i Njemačke Hrvatsku vratio u život. Treba nam čudo, naše dvije pobjede, ali trebaju nam i rezultati iz svih ostalih utakmica iz naše skupine do kraja ovog drugog kruga. Vjerujete li vi izborniče u čudo?

"Rekao bih da mi nismo u bezizlaznoj situaciji, ovo što ova ekipa pokazuje ovdje je dobro, mladi su, uče i već to je jako puno. Da li ćemo mi doći do polufinala i finala? To ne zna nitko. Mi ćemo se potruditi da odradimo naš dio, ostalo kako bude. Što budemo bolje plasirani, naravno da će biti bolje, ali ja sam s tim plasmanom koji na kraju bude zadovoljan jer smo dobili jako puno mladih igrača koji će narednih deset, petnaest godina nositi ovu reprezentaciju.

Jučer smo protiv Mađarske izgledali loše, to ste i sami priznali rekli. To su danas priznali i rekli i igrači, sve je jasno. Kako ćemo onda izgledati sutra protiv Islanda koji ionako ima dosta veliku individualnu kvalitetu? Bili su prije početka Eura među favoritima, mnogi su ih vidjeli onako da će dogurati daleko, no iznenađujuće u ovom drugom krugu za sada nemaju osvojen niti bod.

"Rekao bih da smo mi odigrali četiri utakmice, jednu vrhunsku i tri solidne, ovo je bila peta koja je bila slaba, što je donekle i normalno da svi odigraju jednu slabu utakmicu na turniru. I sad bi bilo vrijeme da ponovo počnemo igrati dobre utakmice i ukoliko to bude, možemo očekivati da u naredne dvije utakmice pobijedimo i da imamo šanse neke za dalje. Island je sigurno jedna vrhunska ekipa, kada pogledate njihov sastav, to su sve igrače koji igraju u najboljim ekipama, koji igraju na pozicijama gdje su oni nosioci igre. I mene je isto iznenadilo da su ovako relativno slabo plasirani jer sam ja očekivao da oni dođu bar u polufinale i to lagano. Imaju stvarno vrhunsku kvalitetu, ali to nas neće uplašiti. Mi ćemo probati odigrati svoju igru, fokusirati se na nas i izboriti dobar rezultat."

