Perkovac za RTL: 'Sve ćemo probati da iz ove dvorane odemo sa sjajnijom medaljom od Karabatića'

Od srijede je reprezentacija u Kölnu, pa tako i RTL-ova ekipa. Naša Ines Goda Forjan je dan uoči utakmice protiv Francuske razgovarala s izbornikom Goranom Perkovcem.

Hrvatska je već odradila prvi, a ujedno i posljednji trening uoči sutrašnjeg starta drugog kruga Europskog prvenstva.

Izborniče, za početak otkrijte nam u kakvom je zapravo stanju Hrvatska stigla ovdje u Köln.

"Pa bio sam puno puta ovdje u Lanxess Areni, ali više kao gledatelj, nikad nisam imao ekipu ili da sam sam igrao, izvanredno djeluje, stvarno impozantno. Šteta je što nam se Domagoj (op.a. Duvnjak) nešto žali da ima temperaturu, nadamo se da će sutra biti zdrav. Ostali su zdravi tako da smo pozitivni i želimo ovo što smo dosad odradili, nadograditi i odigrati dobar turnir u ovoj dvorani."

Znači, kapetan nam je sada bolestan nakon Načinovića koji ovako čini mi se se oporavio.

"On je na treningu. Na svu sreću, ja se nadam da će i Domagoju do sutra biti bolje tako da možemo igrati u kompletnom sastavu. Bilo bi lijepo da ove sve utakmice možemo stvarno odigrati na 100% i da vidimo gdje smo i što smo."

Kakvu Hrvatsku ste nam pripremili za ovaj drugi krug?

"Ono što ja stalno govorim, ova ekipa ima karakter, ima želju, ima volju, moramo biti ratnici. Ne možemo igrati rukomet više kao odbojku, nego moramo ulaziti u duele, moramo ih dobijati, moramo igrati oštro. I to što nas je krasilo u ove dvije i pol utakmice, na tome moramo raditi dalje i ukoliko budemo sutra spremni da uđemo u rat s Francuskom, šanse su velike da napravimo dobar rezultat."

Na startu drugog kruga čeka nas Francuska, nije mogla teže i zahtjevnije ponovno. Toliko puta smo se s njima susreli i znamo da imaju sjajan roster, znamo da su aktualni olimpijski pobjednici, da su srebrni s prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva, imaju odličnu momčad i jako su motivirani i žele se potruditi svim silama da Nikoli Karabatiću, koji ima 39 godina, osiguraju medalju na njegovom posljednjem Euru u karijeri.

"Tko god je došao u ovu dvoranu i tko je ovdje došao je drugi krug želi osvojiti medalju, naravno, nitko neće reći da ne želi. Mi ćemo pokušati svim snagama da Nikola ode iz ove dvorane bez medalje, odnosno da da mi probamo osvojiti sjajniju nego on sigurno, no neće biti lako, Francuska je odlična ekipa kad pogledate samo njihovu bekovsku liniju, to su ljudi koji su igrali najmanje 200 utakmica za svoju reprezentaciju, ovakvih utakmica, koje nama, naravno fale, ali često se može to neiskustvo nadopuniti srcem, željom voljom i toga nama neće faliti sigurno."

Švicarska je također u prvom krugu pokazala da se može igrati s tom moćnom Francuskom i Švicarska im je uspjela otkinuti bod.

"Pa ne samo Švicarska, puno je malih ekipa pokazao da se s velikim ekipama može igrati, ukoliko imaš pravu motivaciju, ukoliko želiš i spreman se uložiti sve za tako jednu utakmicu. Tako ćemo mi ući u utakmicu sutra, dati sve od sebe, pa na kraju kako bude.

Znam da ste uoči ovog drugog kruga bili rekli kako biste htjeli izbjeći da ta zadnja utakmica drugog kruga bude utakmica s domaćinom, s Njemačkom. No Europsko prvenstvo je nemilosrdno, tako da ćemo tu zadnju utakmicu igrati s Nijemcima koji su ovdje stigli zapravo bez bodova.

"Da, ali sad se situacija odvija tako da ukoliko dobijemo mi prve tri, možda ta četvrta više neće biti uopće interesantna. Šalim se, bit će sve utakmice će biti jako interesantne i ja se nadam da mi možemo dobiti tri od četiri i da možemo ići dalje."

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Hrvatske na novu medalju