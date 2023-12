Perkovac za RTL: 'Vanjski šut izumire, a Duvnjak je izgubio osam, devet kilograma, igra kao mladić'

Počinje operacija rukometni Euro! U Zagrebu se okupio dio reprezentativaca koji počinju s prvom fazom priprema. S izbornikom Goranom Perkovcem razgovarao je reporter RTL-a Marko Vargek.

Prije svega, 35 godina vas nije bilo u Hrvatskoj. Radili ste, znamo za vas svi, proslavljeni ste član zlatne generacije iz Atlante, ali ovaj je veliki vaš povratak zapravo na scenu hrvatskog rukometa. Kako se osjećate, brine li to Gorana Perkovića i razmišljate li o tome kako će ga doživjeti hrvatska javnost nakon toliko godina?

"Ne brinem uopće, ja znam kako mene hrvatska javnost doživljava. Ja sam pošten borac i dat ću sve od sebe, a ljudi to znaju cijeniti. Kakav će rezultat biti na kraju to ne zna nitko, ali ova reprezentacija će sigurno dati sve od sebe da napravimo dobar rezultat.

Nećemo se razbacivati s najavama, no kakvu Hrvatsku možete obećati?

"Mislim da u ovom trenutku obećanja nema nekog smisla. Ja kažem samo da želim reprezentaciju koja uvijek daje sto posto. Na kraju ćemo vidjeti da li je to dovoljno za neki dobar rezultat ili ne, ali ako oni budu dali sve, odnosno da ja procijenim da su dali sve, ja ću biti jako zadovoljan."

I mi ćemo biti zadovoljni. Na početku prošlog prvenstva dogodio se onaj neočekivani poraz od Egipta. Sada je prva utakmica na Euru u Njemačkoj Španjolska. Brine li vas da bi ta prva utakmica mogla odrediti daljnji tijek prvenstva ili ne? Razmišljate o tome?

"Mene brinu sve tri utakmice. Ja bih htio dobiti sve tri, jer neće biti lako ni s Austrijomm ni s Rumunjskom. Prva protiv Španjolske? Mislim da je to možda čak i mala prednost, jer Španjolska, kako turnir odmiče igra sve bolje i bolje, znači da možda u prvoj utakmici imamo još više šanse da ih dobijemo, ali to me ne opterećuje. Mislim da je i s nula bodova u sljedećem križanju imamo velike šanse jer sve do reprezentacije možemo dobiti."

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff Jozo Cabraja / kolektiff

I Francusku i Njemačku?

"Jednu od te dvije, bilo bi dovoljno da bi mogli ići dalje, ali nećemo kalkulirati. Idemo od jedne utakmice do druge probatu sve dobiti, pa na kraju vidimo koji je rezultat ispao."

Nedostatak vanjskog šuta i višeg postotka obrana vratara je nešto što nas je mučilo zadnjih godina, kako stojimo ove godine?

"U ovom modernom rukometu vanjski šut pomalo izumire. Skoro da ga i ne postoji. Svi se golovi zabijaju s neke distance od osam i pol do devet metara. Nema više onih šuteva s deset dvanaest, kao što je prije bio kao što je bio pokojni Saračević. To ne postoji, ali mi ćemo probati s jednom izvanrednom obranom, angažiranom obranom, oštrom obranom, iskoristiti tu tranziciju da probamo zabijati lagane golove, a onda izigravati protivnika i pripremiti se dobro za svakog protivnika. Kao što i svi igraju jedan na jedan, tako ćemo i mi, ali probat ćemo malo bolje."

Domagoj Duvnjak je naš neprikosnoveni kapetan, no nije tajna da ne može participirati u cijelom dijelu utakmice ili može, vi ćete me ovaj demantirati. Tko je onda vaša desna ruka, recimo to tako na terenu? Je li to Luka Cindrić?

"Domagoj je pokazao da on može jako puno u zadnjim utakmicama, igra kao preporođen. Igra kao mladić, smršavio je nekih osam, devet kilograma i mene to jako veseli da on igra na jednom vrhunskom nivou. Trebat ćemo ga sigurno i u obrani i u napadu. I Luka Cindrić i Karačić su izvanredni igrači i svi oni će biti moja desna ruka."

Europsko rukometno prvenstvo ekskluzivno pratite na RTL televiziji i platformi Voyo.