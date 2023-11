Jedna od uzdanica Ivice Obrvana i hrvatske ženske rukometne reprezentacije na nadolazećem SP-u u Švedskoj, Norveškoj i Danskoj (od 29. studenog do 17. prosinca), bit će, ako se nešto opet ne zakomplicira (pljuc, pljuc) i Valentina Blažević. Ne želimo biti zloguki prorok, ali Valentina je baš imala nesreću i peh...

Ponosna i uvijek nasmijana Kninjanka, barem u ova dva razgovora dosad koja je potpisnik ovih redaka imao s njom, u dobrom raspoloženju dočekuje i sudjeluje u svim izazovima koje ove završne pripreme skrivaju, odnosno svemu onom što period uoči velikog natjecanja nosi. Jer, iza nje je težak period...

Trenira se naporno svaki dan

Inače, u Poreču djevojke treniraju naporno svaki dan, vremena je malo, a tu su i dva susreta na Croatia Cupu u subotu protiv Konga i u ponedjeljak protiv Crne Gore.

Valentina Blažević ove sezone nije bila na okupljanjima za Grčku i BiH u kvalifikacijama za Euru 2024. godine, ali sada je tu i želi pomoći...

Nastupala je Vale za žensku rukometnu reprezentaciju Hrvatske na tri Europska prvenstva 2016., 2018., 2020. godine i na jednom Svjetskom prvenstvu i to 2021. godine. Iskustva ima, samo da nju i suigračice posluži zdravlje i malo pomazi sportska sreća...

Ključna riječ pritom je zdravlje. Uskoro će vam biti jasno i zašto...

"Dobro sam, obitelj i zdravlje super, a dok je tako, nemam razloga biti nezadovoljna. Sve je dobro, svi me slušaju (smijeh) i tako mora biti", kazala nam je dobro raspoložena Valentina Blažević, srednja vanjska igračicaCS Măgura Cisnădie.

'Očekivanja su kvalifikacije za Olimpijske igre'

"Očekivanja su da se izborimo za kvalifikacije za Olimpijske igre. To znači da budemo među prvih deset reprezentacija na svijetu. To je osnovni cilj. Sve više što bude od toga, naravno da ćemo biti presretni. Normalno da nam je cilj uvijek nešto više, ali to nam je primarni cilj", objašnjava nam osvajačica bronce u Danskoj na EP-u 2020.

Valentina nam je rekla prije polaska u Poreč kako, što se tiče zdravlja, onako iskreno, imala je nekih problema s koljenom. I to ju je dugo mučilo. Hvala Bogu da nije bilo ništa za operaciju. Poslije toga se vratila, ali problemi nisu nestali...

"Vratila sam se kad je bila ona prošla reprezentativna akcija, tada sam ja već, u biti, krenila trenirati normalno i sve, ali eto. Tadašnji izbornik Šoštarić zaključio je da stvarno nisu bile bitne utakmice, odnosno ne bitne, nego ti susreti su bili označeni kao oni koje se mogu dobiti bez mene. Pa, ti Valentina odmori... To nisam igrala, vratila sam se u klub, odigrala jednu utakmicu i osjetila bol u zadnjoj loži."

'Nisam imala sreće, ali sve je zaraslo i sad je dobro'

Otišla je Valentina potom na pregled. Nalazi su bili poražavajući. Pukla joj je zadnja loža. Baš drama...

"Nisam imala sreću u ovom periodu, ali eto, hvala Bogu sve je zaraslo, sve je dobro, kolino je dobro, loža je zarasla", govori nam Valentina i nastavlja o formi:

"U kakvoj sam formi, koliko mogu potegnuti i do kojih opterećenja pritom ići u oom trenutku, to vam stvarno ne mogu reći. Treniram i sve, ali rukometnu formu dobiti, to vam ide iz utakmice u utakmicu... "

'Vjerujem da našem izborniku stvarno nije lako'

Obrvan itekako prati zdravstveno stanje Valentine, tj njezine mogućnosti na tereni i rast istih...

"Pričala sam s izbornikom, zvao me zbog zdravlja. Vjerujem da niti njemu nije lako, to sve se naglo dogodilo. Treba pohvatati i sve nas i tako to sve. Imamo malo vremena da se spremimo, to svakako. Mislim da je izborniku isto primarni cilj kvalifikacije za Oi."

Kad smo kod izbornika Ivice Obrvana, on nam je nakon Valentine rekao u ekskluzivnom razgovoru za Danas.hr kako su želje, a ne cilj - četvrtfinale SP-a.

To je dobar znak, to znači da izbornik i njegove nove igračice, njegov novi skup rukometašica, najboljih u Hrvatskoj, isto razmišljaju u pogledu plasmana na turniru...

'Šveđanki se ne treba toliko bojati'

"Skupina nije lagana, ali nije ni teška. Svakog protivnika triba poštovati, svakog treba respektirati, Mislim da te utakmice sa Senegalom i Kinom neće biti lagane, kako se to možda misli, jer danas svi igraju rukomet i to nije samo fraza, nego istina. Moramo se što bolje pripremiti za njih i za takav jedan stil rukometa na koji možda i nismo naviknuli. Švedska je domaćin, to će biti izuzetno teška utakmica. Oni će htjeti pobijediti u sve tri utakmice u skupini A i prenijeti maksimalan broj bodova", komentira Valentina i hrabro dodaje:

"Mislim da se ni njih ne treba sad toliko bojati. Možemo igrati s njima, samo treba biti spreman na sve".

Na mentorsku ulogu u reprezentaciji, status starije bitne igračice, senatorke, Valentina se još uvijek ne može naviknuti, ali je svjesna važnosti svoje uloge...

'Dobra smo klapa'

"Sad sam, kao, starija u reprezentaciji (smijeh) i vjerujte mi, ja se na to još ne mogu naviknuti... Meni vam je opet cili život, znate, kao, bile smo mlađe i ostale. Nema u reprezentaciji puno novih djevojaka, sve su od prije, samo se možda zbog prošireng popisa tako čini, pa nas ima više. Sve djevojke znaju kakvo je stanje u reprezentaciji, kako treba raditi i sve, ali daleko od toga da sam im uvijek podrška i mlađima i da im ukazujem na nešto na terenu i van terena. U svakom slučaju, mislim da smo jedna dobra klapa", zaključila je Valentina Blažević.