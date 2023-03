Nexe misli ozbiljno. Još jednom sjajno igraju u Europskoj ligi u kojoj su izdominirali u grupnoj fazi, a sada se sve ozbiljnije pripremaju da pokušaju oteti i neki domaći trofej PPD Zagrebu. U tom naumu bi im trebao pomoći i Manuel Štrlek koji je u ponedjeljak predstavljen u dvorani u Našicama. Sjajni reprezentativac Hrvatske vjerojatno je najveće pojačanje i najveće rukometno ime koje je obuklo dres Gromova.

Prije više od godinu dana predsjednik Nexea Josip Ergović u jednom neformalnom razgovoru rekao nam je kako se dogovara transfer Manuela Štrleka u Nexe. Spomenuo je još neka velika imena i najavio kako će Nexe izgledati sve ozbiljnije svake godine. Iako predsjednik kluba mora govoriti optimistično i s pogledom u budućnost, imena koja je Ergović nabrojao, počevši s Manuelom Štrlekom, zvučala su jako nerealno. Izgleda kako nas je Ergović sve razuvjerio i pokazao da Nexe polako preuzima primat u dovođenju velikih imena u hrvatski rukomet.

Nešto više od godinu dana od našeg posljednjeg razgPredovora, ponovno smo razgovarali s Josipom Ergovićem.

Prije godinu dana spomenuli ste ovo pojačanje. Dakle, možemo reći, obećano-ispunjeno?

"Sjećam se tog našeg neformalnog razgovora. Manuel i ja se znamo dugi niz godina. Prvi neki razgovor o mogućnosti dolaska je bio davno, a onda je nastavak tog razgovora bio u Szegedu na prvenstvu u Mađarskoj kada smo se sreli. Tada je to bio razgovor o nekakvim mogućnostima, no ja sam bio siguran da će se to ostvariti iako su neki ljudi bili skeptično. To se dogodilo i ja sam sretan i ponosan. Ovo je velika stvar za hrvatski rukomet", kazao je Ergović za Danas.hr.

Ovakvo predstavljanje je u maniri najvećih klubova u Europi. Pred publikom, navijačima i novinarima. Čak niti nogomet ne pamti kada se od dolaska jednog igrača napravio pravi događaj. Kako je došlo do toga da se odlučite na takav potez?

"Moram pohvaliti našeg direktora Igora Bušljetu čija je ovo bila ideja. Ta ideja se rodila u četvrtak, dakle prije samo nekoliko dana. Na prvu mi je bilo nerealno, ali nakon dvije minute sam rekao da idemo u to. Poznajemo našu publiku, iako je ponedjeljak i podne - znali smo da će doći. Došlo je nekoliko stotina ljudi i zahvalni smo im na tome", komentirao nam je događaj koji se dogodio u ponedjeljak i koji je zaista jedan presedan u hrvatskom rukometu.

Nexe igrački raste svake sezone. Uspjesi su iz godine u godinu sve veći, a klub raste i što se tiče politike kluba i dovođenja igrača. Nekada su dolasci Kuzmanovića i Jaganjca koji su bili tek mlade nade označeni kao veliki transferi. Sada Bezjak i Štrlek u Nexeu nikoga ne čude.

"Mislim da će dovođenje igrača ovakvih kapaciteta postati standardno. Kada smo dovodili Halila Jaganjca ljudi su bili skeptični i nisu vjerovali da će se to dogoditi. Isto je bilo i za Manuela. Marko Bezjak je jedan od ključnih igrača u Magdeburgu, klupskom prvaku svijeta. Ove sezone ne znam hoće li biti još dolazaka, ali u narednim sezonama sigurno", kaže Ergović.

Prošla sezona bila je najuspješnija u povijesti kluba. Final Four Europske lige i nikada bliže rušenju PPD Zagreba. Ove sezone pokazujete ponovno da Nexe nije bio "one season miracle", nego da zaista ima kvalitetu. Nitko se ne bi čudio da se ponovno nađete u završnici Europske lige i možda čak i dođete korak bliže osvajanju naslova prvaka države.

"Što se tiče prvaka države, to je jedan strašan kontinuitet koji ima PPD Zagreb. Treba reći kako je Zagreb ove sezone puno jača momčad nego prošle sezone. To je jedna odlična ekipa i za to se treba poklopiti puno stvari. Mi pokazujemo da ništa nije slučajno. Pokazujemo da prošle sezone nismo slučajno završili na završnici Europske lige. Ove godine imamo se pravo nadati i ne bi bilo toliko iznenađenje da se to ponovno dogodi. Mi imamo pravo to reći. Ne smijemo podcijeniti Motor iz Zaporožja, a kasnije Valur ili Göppingen. To su sve ekipe s kojima Nexe može ravnopravno igrati. Završnica se sigurno može ponovno dogoditi."

Napravili ste jedan transfer koji nije samo velika stvar za Nexe i Našice, nego je ovo velika stvar za hrvatski rukomet. Manuel Štrlek će podići popularnost rukometa u Hrvatskoj koja je na vrlo niskim granama.

"Moram biti ponosan i reći da su jedni od najboljih aktera u ovom reprezentativnom tjednu bili Dominik Kuzmanović i Marin Jelinić. Odradili su odlične stvari za reprezentaciju. Nekada nam je bilo čudo imati igrača u reprezentaciji, a sada je za nas to normalna stvar. Iznimno sam na to ponosan."

Jesu li apetiti sada veći? Što se tiče rezultata, ali i dovođenja igrača?

"Naravno da su apetiti porasli u oba segmenta. Prošle godine bio je uspjeh što smo prošli skupinu Europske lige, a sada je to postalo normalno. Da smo prvi u skupini možda i nije baš normalno. Naći se u društvu ekipa kao što su Füchse Berlin, Montepiller i Flensburg. Mislim da je to velika stvar. Ako to postane normalno, znači da radimo odlične stvari."

Nažalost, zbog loših rezultata PPD Zagreba u Ligi prvaka postoji velika mogućnost da Hrvatska izgubi klub u Ligi prvaka. To znači da bi prvak igrao Europsku ligu, a doprvak išao u EHF kup. Imate li osjećaj da vi radite dobre stvari za hrvatski rukomet, a netko drugi vuče kola u nazad?

"Ja ću to ovako reći. Ja bi jako volio da PPD Zagreb igra Ligu prvaka ako bude prvak države. Hrvatska je trenutno 12. ili možda čak 14. na ljestvici klubova za Ligu prvaka. Do ove godine je ljestvica svih klubova u Europi bila zajednička, a sada je razdvojena Europska liga i Liga prvaka. Tu je Hrvatska pala s devetog mjesta i došla u loš položaj. Isto tako, na što sam posebno ponosan je to da je Hrvatska u Europskoj ligi skočila s devetog na šesto mjesto. To je najviše zahvaljujući uspjehu Nexea. Ako oni ne bi igrali Ligu prvaka, onda se bojim da bi bili s nama u Europskoj ligi", rekao je Ergović i nadodao:

"Uz sve atraktivne protivnike i europske uspjehe, u Našicama je najveći spektakl kada dolazi PPD Zagreb."

Na to se nadovezalo jedno obavezno pitanje. Kada smo u intervjuu igrače Nexea pitali što bi više voljeli igrati - Final Four Europske lige ili srušiti PPD Zagreb, svi su odgovorili jedno. Mislim da znate što…

"Ja kažem oboje…", rekao nam je Ergović i nasmijao se.

Nexe i PPD Zagreb po prvi puta ove sezone sastat će su u subotu u Kutiji šibica. Nexe zatim očekuje nastavak europskih izazova. Gromovi su dovođenjem Manuela Štrleka još jednom pokazali kako misle ozbiljno i da izrastaju u pravu europsku momčad.