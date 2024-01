Hrvatska muška rukometna reprezentacija sinoć je u 2. kolu skupine B Europskog prvenstva remizirala u Mannheimu protiv Austrije 28-28. Imali su naši rukometaši 30 sekundi prije kraja igrača više, ali Luka Cindrić nije iskoristio priliku i po bod je otišlo svakoj od reprezentacija. Ovim bodom Hrvatska je teoretski osigurala prolazak u drugi krug, ali sada ne znamo koliko bodova ćemo tamo prenijeti. O tomu će odlučiti međusobni susret Austrije i Španjolske. Ako u tom susretu slave Španjolci, Hrvatska će prenijeti dva boda koja je zaradila velikom pobjedom u prvom kolu, dok će u slučaju slavlja Austrije ili neriješenog ishoda tamo prenijeti jedan bod...

Ne trebamo padati u euforiju, kolektivnu, ovakvu-onakvu...

Da, prema dobrom starom hrvatskom običaju, hrvatskoj navadi, euforija je zahvatila apsolutno sve koji vole hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Normalno, nakon razbijanja doprvaka Europe uz šut 93% i tek jednu obranu Vargasa, u utakmici u kojoj je obrana 6-0 Hrvatske bila enigma za Španjolsku, dogodilo se da smo svi pomislili da je to to, da se vraćamo na velika vrata u europski vrh. I onda nas je Austrija spustila na zemlju. Poanta - turnir je dug, puno je tu izazova, obrata, iznenađenja. Svaku pobjedu treba cijeniti, posebno jednu takvu protiv Španjolske, ali trebamo s dvije noge čvrsto stajati na zemlji. Onako kolektivno svi. Ne letiti do zlata odmah. Jer, tko visoko leti, nisko pada. I udarac je bolniji, otvaranje očiju je bolnije.

2. Da Austrija nije mačji kašalj...

Nismo ni mislili da je ali, priznajte, bili ste uvjereni da ćemo dobiti. Eto, nismo... Imali smo nakon prvih pet minuta dobitnu situaciju, ali smo zbog nesmotrenosti, promašenih nekih zicera, ostavili Austrijance u priključku. Veteran Robert Weber je briljirao sa 6 golova, a Bilyk je imao 7 golova i uzeo je MVP nagradu za najboljeg igrača susreta. Iako je Hrvatska uraganski krenula u susret i povela sa 5-1, pokazalo se kako je Austrija vrlo težak suparnik kojeg se ne lomi samo tako lako, bez obzira na +4. Sredinom drugog poluvremena žilavi Austrijanci su uspjeli čak i povesti sa 19-18, ali izabranici Gorana Perkovca ipak su, hvala dragom Bogu na tome, uspjeli preokrenuti i golom Filipa Glavaša stigli i do 28-25 četiri minute prije kraja. No, u samoj završnici Hrvatska je odigrala loše u napadu, izgubila dvije nepotrebne lopte pa je Austrija našima otkinula bod.

3. 5-1 obrana s Duvnjakom ne prolazi protiv momčadi koje imaju igrača koji poznaje Duletovu igru na prednjem...

Nije prošlo naših 5-1 s Domagojem Duvnjakom, Bilyk koji s njim igra u Kielu uspio nas je razbiti i u tome sgmentu. Naučio ga je Duvnjak očito kako to kod njega funkcionira, ali moramo pohvaliti karakter Domagoja Duvnjaka koji je uvijek uz reprezentaciju - imao bitnu ulogu ili igrao minutu.

4. Da je Mario Šoštarić otkriće prvenstva...

Mario Šoštarić opet je bio naš ponajbolji igrač. Španjolcima je ovaj bivši reprezentativac Slovenije zabio 8 kao i Ivan Martinović koji je ponio protiv Furije MVP nagradu, a sad je Mario zabio 6. Ukupno ima 14 golova i trenutno je naš najbolji strijelac na turniru. Bravo Mario...

5. Veron Načinović i Zvone Srna nisu uspjeli izboriti prevlast u obrani...

Ovaj puta je bilo bolje napadački s 5/6 nego obrambeno gdje se on i Srna nisu uspjeli izboriti za prevlast, kao što su to napravili protiv Španjolske. Ovog su puta imali lošije izdanje, ali znamo da mogu bolje, puno bolje i to je bitno.

6. Da nam nedostaje mirnoće u ključnim trenucima, a pomalo i znanja za prelomiti susret...

Mogli su naši prelomiti utakmicu već nakon 5 minuta uvoda. Nisu samo imali 5-1, nego i šanse za povećanje vodstva. Isto tako, u periodu od 53. do 56., kad smo se na 26-24 obranili, u sljedećem napadu smo mogli staviti golom za +3 točku na i. U 55. smo neuspješno, pak, gurali loptu na crtu za +3. Dakle, u posljednjih 6 minuta imali smo dva puta priliku za +3, ali nismo uspjeli prelomiti. Velike momčadi prelamaju utakmice kad treba.

7. Da dio odgovornosti za kiks protiv Austrije ide na dušu i Perkovcu...

Nije dobro momčad reagirala, nije uspjela dovršiti utakmicu, a kad izbornik ne nađe način da podigne igrače i ne potegne potez pobjednika, kao što je to bio slučaj protiv Španjolaca, normalno da trener uvijek snosi svoj dio odgovornosti. Očito nije sve dobro pripremio, posložio.