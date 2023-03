Sesvečani uoči povijesne utakmice protiv moćnih Norvežana: 'Ako im daš šansu, zgazit će te'

Muški rukometni klub Sesvete u nedjelju nastavlja svoj europski put. Nakon što su u dvije utakmice bili bolji od talijanskog Junior Fasana, u četvrtfinalu ih čeka norveški Naerbo koji je branitelj naslova u ovom natjecanju. Prije europskog susreta slavili su u susjedskom derbiju protiv Dubrave 34:24, a sjajnu utakmicu odigrao je Darko Krndelj, a sada se Ivandija i njegovi igrači pripremaju u potpunosti za europski suret.

Utakmicu su najavili glavni menadžer kluba Igor Vori, trener Silvio Ivandija i prvotimac Ivan Dumenčić.

"Igraju pomalo neobičan rukomet"

"Čeka nas jedan vrlo izazovan protivnik. Prošle godine su osvojili ovaj Kup, ove godine su u nizu od osam pobjeda u ovoj kalendarskoj godini, neporaženi su. Najbolji igrač im se vratio, jučer su slavili protiv Runara, vratar im je imao 50 posto obrana, igraju klasični brzi skandinavski rukomet. Mi smo u dobrom ritmu, pružamo dobar otpor i puno jačima od sebe. Bit će utakmica maksimalna s njihove strane, mi ćemo dati sve od sebe i onda čekati uzvrat, vidjeti kako će se to kasnije razvijati. Igraju pomalo neuobičajeno rukomet, pogotovo u obrani, nisu u 6:0 tipično, znaju izaći u 5:1 pa se vratiti, ići u presing, polupresing, ali mi smo se spremili. Još ćemo kroz videoanalize vidjeti. Kad možemo igrati sa Zagrebom i sa Nexeom, sigurno možemo i s njima. Vidim da je u momčadi dobra atmosfera, fokus samo na tu utakmicu, mislim da ćemo se dobro prezentirati", rekao je Ivandija.

Dumenčić je dodao:

"Igramo protiv jedne ozbiljne ekipe, imaju u vrataru najistaknutijeg pojedinca. Krasi ih dobra momčadska igra, malo grešaka rade, pametno, ne srljaju. Krasi ih brz rukomet. Na nama je da se prilagodimo, kao i na njima. Živimo za ovu utakmicu. Počeli smo se već prošli tjedan spremati, stvarno su dobri, ali imamo mi svoju kvalitetu, U nedjelju vjerujem da ćemo to pokazati pred punom sesvetskom dvoranom."

Igor Vori priznaje da se radi o povijesnoj utakmici i raduje se što su došli do ovoga susreta.

"Neću pričati o taktici, ali ono što želim istaknuti, a inače tako ne volim govoriti. Ovo je povijesna utakmica za klub koji od 2015. nastoji svakim danom ići prema naprijed i mislim da zajedničkim snagama nastojimo biti bolji, to nas je dovelo do ovoga gdje na kraju imamo priliku pred punom dvoranom pokazati sav svoj potencijal, da svi uživamo u jednom rukometnom prazniku za Sesvete."

"Svi smo nervozni..."

"Ovo sve što smo napravili do sada kroz ovo natjecanje, jedan je veliki bonus za ove igrače. Moj savjet je da budu opušteni, sigurno u to što rade, rezultat će doći. Uz podršku tribina, nervoza je i nama, a di neće biti igračima, ali to im samo može biti jedan dodatan motiv, nadam se samo najboljem u nedjelju", rekao je trofejni hrvatski rukometaš i dodao:

"To je tipična skandinavska momčad. Ako nalete na zid, napravit će korak nazad, ako osjete šansu, zgazit će te do kraja. Svi naši rezultati su bili kroz dobru obranu, polukontru, kontru i pametno postavljen napad. Njihov golman iskače iz ekipe, ali sve počinje od obrane. Dvije utakmice su, 120 minuta, nadam se da ćemo se opet sresti nakon ovog vikenda i spremati utakmicu za dalje."

"Težimo da budemo svaki dan bolji i bolji. Financije diktiraju jako puno toga. Kao klub se oslanjamo samo na mlade igrače uz par iskusnijih. Normalno, ne bismo mogli bez prijatelja kluba, predsjednika i sponzora. Nadam se da će ovo motivirati sve prijatelje i sponzore, nadamo se da će ovo biti kontinuitet. Bit će negdje i mali pad, ali nećemo se zaustaviti na tome. Idemo tome da razvijamo što više mladih igrača. Imamo 450-500 djece što je nevjerojatna brojka."

S Norvežanima ih je spojio ždrijeb, a ukoliko se plasiraju u polufinale, Sesvećani će u toj fazi natjecanja igrati protiv boljeg iz ogleda češke Karvine i još jednog norveškog sastava Runara iz Sandefjorda. Ti dvoboji igrat će se sredinom travnja.