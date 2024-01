Slovenija iskoristila ponuđeno: Srušili su Dansku i osigurali dvoboj za peto mjesto u petak

Slovenija je pobijedila Dansku 28-25 u posljednjem kolu drugog kruga skupine 2 Europskog prvenstva i tako osigurala treće mjesto u skupine.

To znači da će u petak igrati dvoboj za peto mjesto protiv trećeplasiraneg iz naše skupine, a to mogu biti Njemačka, Austrija ili Mađarska.

Slovenci su hrabro krenuli od prve minute te kontrolirali dvoboj pa na odmor otišli s plus tri (17-14). U nastavku su Danci nakratko odgovorili te u dva navrata imali plus dva, no u završnici opet naši susjedi preuzimaju kontrolu te na kraju upisuju pobjedu 28-25.

Horžen sa šest i Vlah s pet golova bili su najbolji u pobjedničkoj momčadi, dok su Kirkeløkke i Jørgensen sa šest golovi bili najbolji Danci.

Danskaje već ranije osigurala polufinale kao prva, Švedska će kao druga među četiri najbolje, dok će Slovenci u petak igrati dvoboj za peto mjesto.

