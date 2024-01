Slovenija slavila i ostala u igri za polufinale: Nizozemcima nije pomoglo ni 15 golova Versteijnena

Slovenija je u prvoj utakmici trećeg kola skupine 1 drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva pobijedila Nizozemsku 37-34 i tako ostala u igri za polufinale.

Oranje je bolje otvorilo utakmicu i držalo vodstvo, no onda je uslijedila serija Slovenaca 7-1 kojom su otišli na plus pet. Imali su u jednom trenutku naši susjedi i plus sedam da bi se na odmor otišlo s 19-13.

U nastavku utakmice u jednom trenutku bilo je i plus osam (24-16), no Nizozemci se nisu predavali, a pred sam kraj došli su i na minus dva, no više od toga nije išlo.

Marguč, Horžen i Cehte zabili su po šest golova kod Slovenaca, a Oranju nije pomoglo ni 15 golova Versteijnena.

Na ljestvici vodi Danska sa šest bodova, dok Švedska, Portugal i Slovenija imaju po četiri boda, no Šveđani i Portugalci imaju i susret manje.

Sudjelujte u kreativnom natječaju Uhvati loptu, osvoji Telemach prvenstvo te 29. siječnja budi ponosni vlasnik QLED televizora i 1 godine besplatne pretplate na EON TV.