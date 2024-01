Šoštarić za RTL otkrio kako protiv Francuza: 'Mislim da se to vidi, da mi to stvarno puno znači'

Hrvatska rukometna reprezentacija stigla je u Köln gdje je naša Maja Oštro Flis razgovara s Marijem Šoštarićem, čovjekom koji do sada na Europskom prvenstvu nije promašio.

Za početak, što ste nam spremili za Francuze?

"Možemo obećati da ćemo se boriti. Morat ćemo ići jako u njih, znamo da su odlična reprezentacija i da imaju odlične pojedince, igraju zajedno već dugi niz godina, ali mi ćemo se im suprotstaviti kao Švicarci, možda još jače, pogotovo u obrani, moramo pravi taj faul na njima. Imaju odlične šutere izvana, na svim pozicijama su odlični, ali i mi imamo svoje kvalitete. Znamo koje su te naše kvalitete i gdje ih tražiti. Ja se nadam i vjerujem da ćemo imati jednu odličnu utakmicu"

Pokazali su da nisu toliko nedodirljivi u toj utakmici sa Švicarcima. Je li nekako uopće sa sportske strane se može reći da je lakše ili teže što su Francuzi baš prvi.

"Danas svi igraju rukomet, odličan rukomet, to sve reprezentacije i pokazuju i dokazuju. I u našoj grupi se tako dogodilo, vidjelo smo Austrijanci su osvojili bod protiv Španjolaca i prošli dalje. Možda se ljudi tome nisu nadali, ali mi smo znali kakva reprezentacija je Austrija. Tako i Francuzi sigurno nisu nepobjedivi, Švicarci su to pokazali. Kažem, sve zavisi kakav dan ćemo imati, kako ćemo se postaviti u obrani, to je prvo i nadamo se dobroj igri naših golmana, puno obrana i zašto ne.

Znam da je za vas posebno ovo Europsko prvenstvo, u odličnoj te formi, osamnaest od osamnaest, ako se ne varam, nema promašaja, dva nadimka ste zaradili Mister 100 posto i Super Mario. Koliko vam je to drago?

"Pa je drago mi je, Super Mario, tako su me zvali navijači u klubu. Nadam se da ću pripomoći ekipi što više u ovom drugom dijelu, u Mannheimu mi je išlo odlično, ali ja sam već puno puta rekao da moj učinak nije važan, bitna je na kraju pobjeda naše ekipe. I ja kažem, ja bih zamijenio sve golove samo da mi sve utakmice pobijedimo do kraja."

Na svakoj utakmici posebno slavite svaki pogodak, nekako emotivno doživite i proslavite s obitelji, s navijačima na tribinama. Drago nam je što ste ovdje, Što ste dijelom ekipe na ovom prvenstvu.?

"Mislim da se to vidi, da mi to stvarno puno znači, dobio sam priliku i uživam u tome i želim iskoristiti u svakom trenutku. Prihvatila me ekipa koja je stvarno odlična, igrači su top. Znači, samo riječi hvale za sve njih, svi su odlični dečki, ući u jedan takav kolektiv je velika čast i ja sam im zahvalan samo da su me tako prihvatili kako jesu."

