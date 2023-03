Štrlek otkrio da se nikad nije oprostio od reprezentacije: Izbjegavao je Hrvoja Horvata?

Manuel Štrlek vratio se u dres hrvatske rukometne reprezentacije odmah nakon što je na klupu Kauboja sjeo izbornik Goran Perkovac. Naime, Štrlek nije dobio poziv u protekle dvije godine te je propustio dva velika natjecanja.

Nikada nije bilo potpuno jasno zašto ga više nema među Kaubojima, jer je u svoje vrijeme bio najbolje krilo Europe, a 34-godišnjak još uvijek igra Ligu prvaka u dresu mađarskog Veszprema na visokom nivou.

"Manuel već nekoliko godina više nije u reprezentaciji, ima svoje obveze u klubu, ušao je i u godine gdje mu je to dodatno opterećenje. To je njegova odluka i nema tu puno filozofije. Jedini je problem što se stalno od toga radi nekakva priča", rekao je tadašnji izbornik Hrvoje Horvat aludirajući da nije zvao Štrleka jer to Manuel nije htio.

Iako se Štrlek nikada nije javno oprostio od reprezentacije još uvijek nije potpuno jasno što se sve tu dogodilo. Možemo samo nagađati, no činjenice su da Štrlek 'nije htio biti dio reprezentacije' samo pod vodstvom Hrvoja Horvata.

"Nisam ja ni otišao, samo me nije bilo neko vrijeme. Jako mi je drago da sam opet tu i da ćemo pokušati vratiti reprezentaciju na stare staze. Mislim da za to imamo i ambiciju i kvalitetu", otkrio je Štrlek za Sportske novosti.

Igrao je u Egiptu na SP-u 2021. godine kada je izbornik bio Lino Červar. Hrvatska je podbacila, a kormilo reprezentacije je preuzeo Hrvoje Horvat. Štrleka nije bilo u reprezentaciji na dva velika natjecanja pod vodstvom Horvata, da bi se na prvom idućem okupljanju odazvao pozivu novog i sadašnjeg izbornika Perkovca.