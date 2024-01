Mirko Alilović, 38-godišnji golman Orlen Wisle Plocka, bivši proslavljeni hrvatski reprezentativac koji je osvojio pregršt medalja s hrvatskom rukometnom reprezentacijom, dao je video intervju portalu Danas.hr.

Razgovarali smo s njim 45 minuta. Mirko je 11 godina bio dio rukometne reprezentacije Hrvatske, generacije koje su se bojali svi... Svojim bravuroznim obranama bacao je suparničke igrače u očaj, a njegovo veselje, pokazivanje emocija, slavljenje obrana i vrisak pobjednika i dan danas se pamte...

OVDJE možete čitati sve o Europskom prvenstvu u rukometu 2024. i gledati ekskluzivne podcaste, razgovore i priloge

"Nakon 1. kola i naše utakmice sa Španjolcima, kao i ostalih, možemo staviti konstrukciju favorita za polufinale. Rukomet je takav sport u kojem, evo, prošlo SP imaš jedan poraz i realne šanse da prođeš u polufinale su 15-20 %. Mislim, to je smiješno, sustav natjecanja je smiješan, to prenošenje bodova…. Zašto se ne igra grupa, odmah nokaut faza i to je to?! Čisto da se rješimo problema", kazao nam je legendarni Mirko Alilović u razgovoru u kojem smo se dotaknuli mnoštva tema.

Naravno, glavna je tema bila nadolazeći Euro u rukometu, koji počinje u Njemačkoj u srijedu 10. siječnja i traje do nedjelje 28. Hrvatska je smještena u preliminarnu skupinu B zajedno s Austrijom, Rumunjskom i Španjolskom, nositeljem grupe, jednim od favorita čitavog natjecanja. Naravno, naši rukometaši s novim izbornikom Goranom Perkovcem traži povratak u europski vrh, nakon tri godine lošijih rezultata na velikim natjecanjima.

Mirko Alilović nam je pričao i o životu u Wisli u Poljskoj, u koju se, zajedno s obitelji, suprugom Ivom i trojicom sinova, preselio nakon 12 godina života u Mađarskoj. Između ostalog, dotaknuo se i svoje velike karijere, Zagreba, detektirao nam je i prokazao neke stvari o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji.

Pričao, naravno i o svojoj velikoj reprezentativnoj karijeri, iznio neka svoja mišljenja, pohvalio neke ljude poput Slavka Goluže Kete, koji mu je bio izbornik u reprezentaciji, kao i suigrač, pričao i o nedostatku strpljenja u hrvatskom rukometu i sportu općenito što se tiče trenera, struke... Otkrio nam je i najbolnije poraze u karijeri, one koje se i dan danas zna sjetiti, koji mu prođu kroz glavu svakodnevno...

Dotaknuo se i sustava natjecanja na Euru, favorita, objasnio što bi za hrvatsku rukometnu reprezentaciju bio uspjeh i zašto je tako važna ta navijačka energija, koja će u velikom broju biti prisutna u Njemačkoj jer se očekuje veliki broj hrvatskih navijača... Pričao nam je Mirko i o svom odrastanju i životu.

Čitav intervju s Mirkom Alilovićem pogledajte u prlloženom videu gore.

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod rukometaša na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO