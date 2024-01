Svjetski mediji o raspletu prvog kruga Eura: 'Loše počelo, završilo još gore'

Europsko rukometno prvenstvo danas ulazi u drugu fazu. Natjecanje po grupama je završeno te su sada formirane dvije nove skupine koje čine dvije prvoplasirane momčadi iz svake grupe. Jednu skupine čine reprezentacije iz grupa A, B i C, a drugu skupinu reprezentacije iz grupa D, E i F.

U skupini 1 se, uz Hrvatsku i Austriju, još nalaze Francuska, Njemačka, Mađarska i Island, a skupinu 2 čine Danska, Portugal, Švedska, Nizozemska, Slovenija i Norveška.

U prvom dijelu prvenstva bilo je nekoliko iznenađujućih remija, poput onog Francuske i Švicarske te Farskih otoka i Norveške. No, usprkos tome, Norvežani su uspjeli na kraju proći dalje, baš kao i Francuzi koji prenose maksimalna dva boda nakon slavlja protiv Njemačke u zadnjem kolu.

Ipak, nisu se uspjeli svi spasiti od ispadanja nakon neočekivanog remija. Iako su na posljednjih šest Europskih prvenstava dolazili do polufinala, Španjolska se od ovogodišnjeg Eura oprostila već nakon tri utakmice nakon što su u posljednjoj odigrali neriješeno s Austrijom koja je umjesto njih prošla dalje.

O neuspjehu svoje reprezentacije raspisali su se i španjolski mediji.

'Ono što je loše počelo, završilo je još gore'

"Ono što je loše počelo, završilo je još gore u jednom Euru za zaborav", tužno će Marca uz napomenu da trebaju biti ponosni na sve što su njihovi rukometaši napravili u posljednjem desetljeću: "Od 2011. osvojili su medalju na gotovo svim natjecanjima, prvi put su ispali u skupini još od Svjetskog prvenstva 2009".

As nastavlja u sličnom tonu: "Na surov način završilo je Europsko prvenstvo za Španjolsku, koja prvi put u svim izdanjima nije stigla do drugog kruga. To je kulminacija Europskog prvenstva koje je loše počelo i nikako se nije uspjelo popraviti. Sreća je bila nedostižna".

Mundo Deportivo podsjeća na uspjeh njihove reprezentacije posljednjih godina uspoređujući ga s neuspjehom na ovom prvenstvu: "Oproštaj je veliko razočaranje i iznenađenje jer je Španjolska reprezentacija s najviše postolja (9) nakon 15 europskih prvenstava (dva zlata, pet srebra, dvije bronce), a imala je posebno briljantan niz posljednjih godina, s četiri finala, pet medalja i šest uzastopnih polufinala".

'Puno je bolje, hvala!'

S druge strane, francuski mediji su sjajno raspoloženi nakon što se njihova reprezentacija oporavila od šokantnog remija sa Švicarskom i uvjerljivo slavila protiv domaćina Njemačke.

"Mahe u Njemačkoj kao kod kuće", nadnaslov je teksta svjetski poznatog L'Équipea koji u nastavku piše: "Zahvaljujući pobjedi protiv Njemačke, Francuska odlazi s dva dodatna boda u drugi krug, gdje je dva boda prenijela još samo Mađarska".

Le Parisien podsjeća na remi sa Švicarskom, koji je očito mnoge uznemirio: "Dva dana nakon zabrinjavajućeg remija protiv Švicarske, Francuska nas je razuvjerila pobijedivši Njemačku (33-30) u Berlinu i savršeno nastavila svoj Euro. Puno je bolje, hvala!".

'Sport koji je umro, fijasko Orlova na EP!'

Istaknimo još jedno ispadanje s Europskog prvenstva nakon prve faze natjecanja, ono Srbije. Prije prvenstva su pisali svakakve naslove o tome kako su trenutno bolji od nas, a natjecanje su završili na posljednjem mjestu skupine iza Mađarske, Islanda i Crne Gore.

''Crnogorci nas 'cepelinima' ponižavali, možemo istim avionom iz Muenchena'', piše Sportal.rs, dok ništa blaži nisu ni na portalu Mondo.rs: ''Bruka i sramota Srbije na Europskom prvenstvu''.

Kurir je također žestoko opleo naslovom: ''Sport koji je umro, fijasko Orlova na EP!''

