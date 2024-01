Hrvatska je u prvoj utakmici drugog kruga EP-a tijesno, u drami izgubila od Francuske

Hrvatska rukometna reprezentacija u četvrtak je navečer u Kölnu, na otvaranju drugog dijela turnira, izgubila od Francuske. Na kraju je bilo 34-32. Ratničku, hrabru, borbenu i dobru utakmicu su odigrali naši. Dominik Kuzmanović je uzeo 13 obrana iz 31 pokušaja. Srna je zabio 6 golova, Klarica, Maraš, Jelinić i Karačić su zabili 4 gola. Dika Mem je predvodio Francuze sa 6 golova.

Hrvatska je povela tri puta na startu 1-0, 2-1 i 3-2. Klarica je do 5 minute zabio dva gola, Srna jedan, treći gol Hrvatske na utakmici. U 6. minuti, Mandić je obranio udarac izvana Dika Memu. U 7. minuti Načinović je iznudio dvije minute Fabregasa. Imali smo igrača više, +1, a zbog udaranja po nogama Jelinića, Luka Karabatić je isto bio dobio 2 minute.

Francuzi su imali dva igrača manje u 7. Mario Šoštarić, Super Mario, hladno je zabio sa sedam metara za +2 (2-4 za Hrvatsku). Mario Šoštarić je u tim trenucima, do 9. minute, zabio tri gola u nizu. (4-6 smo imali u 9). 'Mandara' je do 10. minute Dika Memu dva puta skinuo pokušaj. U 12. minuti, 'Tricolori' su izjednačili serijom 2-0. Dika Mem je bio zabio za 7-7.

Odmah potom, Luka Cindrić je napravio prekršaj u napadu. Bili smo zaredali s tri brzopleta napada koja su naš koštala vodstva Francuza 8-7 u 13. 3-0 serija Francuske, a Načinović je zabio vrlo brzo za 8-8. Hrvatska je dobro igrala 6 na 6, ali u prvih 14 minuta pogreške su igri su ih koštale veće prednosti.

Prvo isključenje za Hrvatsku je došlo u 14. – Tin Lučin je zbog udaranja izašao na hlađenje. Perkovac je potom bio uveo Tomislava Kušana, debitanta na EP-u za Hrvatsku, koji je oduševio u svojoj prvoj utakmici na velikom natjecanju protiv Rumunjske prije dva dana u Mannheimu. Pad koncentracije je doveo do +2 Francuske (10-8). Imali smo 7-5. Tricolori su u 15. prvi put imali +2 (10-8). Žurili smo, nabijali tempo Francuskoj koja obožava takvu strategiju suparnika, jer vole brzinu, dinamičnost, vole igrati na svoje gabarite. Moćni su fizički i melju suparnika…

U 18., Francuska je po prvi put povela +3 (12-9). Nikola Karabatić je do 18. imao već 3 gola. U 20. minuti, Kuzmanović je Descau skinuo zicer za +4, a odmah potom Kušan, pivot, zabio za -2 (13-11 za Francusku). U 21., Luka Karabatić je zabio za novih +3 (14-11), a odmah potom je Karačić Igor smanjio na -2. Tricolori su propustili priliku za +4, a Hrvatska je zabijala brze golove. U 22, Jelinić je zabio za -1 (15-14). Obrana je u prvom dijelu naših bila loša. 'Tricolori' su nam zabijali samo tako, ali jedino što je Hrvatska u napadu odgovarala golovima, brzim i efikasnim. U 24., Kuzmanović je opet fenomenalno skinuo pokušaj igrača Francuske, ali nakon toga su nam Tricolori prodali cepelin za 17-14 vodstvo. U 25., Kuzma je skinuo novi zicer za +4, a odmah potom smo mi zabili za 17-15. Mateo Maraš je potegnuo i zabio. Bio je to strašan udarac, šut, pokušaj od 120 km na sat. Do 26. minute, Kuzmanović je uzeo 4 obrane iz 8 pokušaja.

Fantastični mladi lijevi šuter Mateo Maraš, desni vanjski, je u završnici prvog dijela smanjio drugim golom na utakmici na -1 (17-16). Bilo je do kraja prvog dijela dvije i pol minute, kad je Kuzmanović je obranio petu loptu iz 9 pokučaja, a Maraš je u naletu postigao treći uzastopni gol – ima 3 od 3. Na semaforu je stajalo 17-17. Kakva je to bila dionica naših, navijači su bili na nogama. Igor Karačić je 50 sekundi prije kraja prvog dijela izjednačio na 18-18. Tako je i završio prvi dio, a Dominik Kuzmanović je u prvom dijelu uzeo 6 obrana iz 11 pokušaja.

Na otvaranju drugog dijela, nismo iskoristili svoj napad, a Francuska je iskoristila igrača više za 19-18, a onda je Nikola Karabatić zabio za 20-18. Na svu sreću, brzo smo zabili za -1. U 35., Maraš je postigao odličan gol za 21-20 Tricolora. Nakon toga su Tricolori pogriješili, ali i mi. Tranzicija nije prošla, Francuska je potom u 36. imala šut za +2 (22-20), ali Kuzma je i to obranio. U 38., Dika Mem je sa 9 metara zabio svoj 6 gol dotad i za +2 (22-20), ali odmah potom je Srna uzvratio. U 39. minuti, Kuzmanović je briljantno skinuo Luki Karabatiću. To mu je bila 8 obrana iz 17 pokušaja. Karačić u sljedećem napadu nije zabio, obranio mu je pokušaj francuski golman, a potom su Tricolori su preko Ludovica Fabregasa zabili za 23-21, a vrlo brzo su povisili na +3 (24-21). Perkovac je tada pozvao time-out. Mario Šoštarić je u 42. promašio sedmerac, a bio mu je to prvi promašaj na turniru. U 42. Jelinić je zabio na prazan gol za -2 (24-22). U 43., Kuzmanović je opet bio skinuo zicer, ali odmah u sljedećem napadu Maraš je izgubio loptu. Pokazivao je obranu iz prostora, ali suci su ga ignorirali. Porte je odmah povisio na +3 (25-22). U 45., Nikola Karabatić je povisio na +4 Tricolora (26-22), a tim je golom, petim na susretu, ispisao je povijest EP-a, postavši najbolji strijelac u povijesti EP-a ui rukometu ikad. Hrvatska je do 46. zabila u drugom dijelu samo 5 golova. Srna je vezao nakon toga dva gola za 27-25 Francuske, a nakon što smo se obranili, Glavaš je krivo dodao loptu. Bila je to situacija za -1 i potpuni povratak naših rukometaša. U 50. Kuzma je skinuo Descatu za svoju 10 obranu. Bila je to njegova najbolja utakmica za Hrvatsku. Nakon toga, Zvone Srna je smanjio na -1 (27-26). U 51., Kuzmanović je opet skinuo, 1 put, a publika ga je nagradila pljeskom. Dika Mem je nakon toga dobio dvije minute, ali norveški suci su pokazali i Načinoviću dvije minute za simuliranje. Nevjerojatno…

„Dragi ljudi, vi niste normalni“, rekao je Nikša Kaleb na solomunsko rješenje Norvežana.

U 52., na glupi smo način izgubili loptu, a Francuska je postigla gol iz kontre za 28-26. Luka je onda izgubio opet loptu, a u 53. su Tricolori vezali dva gola za 29-26.

Tada se zaustavila utakmica. Na tribinama su se dogodile neke čarke. Maja Oštro Flis je rekla da je netko od navijača je bacio plastičnu čašu. Nakon što se susret nastavio, Luka Lovre Klarica je postigao odličan gol, ali Tricolori su se vrlo brzo vratili na +3 (30-27). Perkovac je oprao Cindrića uz teren zbog dvije individualne pogreške u trenucima kad se susret lomio. U 55. Kušan je zabio pod prekršajem za -2 (30-28). Prandi je u 56. povisio svojim prvim golom na +3 za Francusku (31-28). U 56. Klarica je spektakularno bio zabio za -2 (31-29). U 57., Kuzmanović je obranio čisti zicer Memu, a odmah smo iz kontre zabili za -1 (31-30). U 58. Kuzmanović je obranio još jednom, ali Filip Glavaš je dobio dvije minute, a 'Tricolori' sedmerac. Mahe je realizirao sedmerac za 32-30. Igor Karačić je u 58. zabio za -1 (33-32). Bilo je jako dramatično u tim trenucima. Do kraja su Tricolori ipak iskustvom priveli susret kraju.