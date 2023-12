Još samo jedna stepenica dijeli hrvatske rukometašice na SP-u do ispunjenja plana. Svih šest bodova u drugom krugu turnira. Pobjeda bi našim curama donijela ostanak u borbi za četvrtfinale, kao i remi, ali i osiguranje olimpijskih kvalifikacija...

Švedska ne smije izgubiti od Crne Gore, Hrvatska mora dobiti Mađarsku

Ako Hrvatska danas od 18 sati (prijenos na RTL Kockicai Voyo platformi) u zadnjem kolu drugog kruga Glavne skupine I - pobijedi Mađarsku, Švedska ne smije izgubiti od Crne Gore da bi se hrvatske rukometašice plasirale u četvrtfinale. Ako, pak, Hrvatice protiv Mađarica osvoje bod, za plasman u četvrtfinale trebala bi im pobjeda Švedske nad Crnom Gorom. Crnogorke pobjedom nad Švedskom prolaze u četvrtfinale s prvog mjesta u skupini 1, bez obzira na rezultat Hrvatske i Mađarske jer bi Švedska bila druga. Znači, situacija je napeta...

“Igramo s Mađaricama, koje ne mogu u četvrtfinale, ali bi pobjedom protiv nas izborile olimpijske kvalifikacije. Dakle, i one imaju veliki motiv, igraju potpuno drugačije od Crnogorki, brze su i igraju na polukontre”, kazao je hrvatski izbornik Ivica Obrvan.

Tina Barišić, 23-godišnja lijeva vanjska igračica koja dolazi iz ponosnog hrvatskog kraljevskog grada Knina, itekako je svjesna uloga večerašnje utakmice. Javila se za portal Danas.hr, kako bi iznijela osobne impresije onog što se dogodilo, čemu smo svjedočili i što nas sve skupa čeka. Pobjeda djevojaka protiv Crne Gore prije 4 dana, protiv Kamerunki prije dva, zalog su i zalet za Mađarice...

'Priželjkivale smo sve ovako nešto, imamo priliku'

"Ovako smo nešto i priželjkivale i očekivale. Utakmica s Crnom Gorom nam je dala dosta na samopouzdanju i sad idemo dalje", rekla nam je Tina Barišić koja kao prava sportašica navodi kako je zadovoljna svojim dosadašnjim nastupima na SP-u, ali kako uvijek može bolje...

"Ima tu sitnica s kojima i nisam baš zadovoljna, posebno s obrambenom igrom. Nadam se da ću to popraviti", iskreno će Tina koja tvrdi kako je obrana forte djevojaka na turniru...

"Golmanice su u ovih pet susreta bile na visokom nivou, cure stvarno brane dobro. Jako smo dobre u obrani i mislim da nam nitko nije dao više od 25 golova."

Mađarska je jedna reprezentacija koja je propustila samo jedno svjetsko prvenstvo u povijesti, a ovo je podsjećamo 26., i pri tome je osvojila čak devet medalja, te je reprezentacija koju treba uzeti s puno respekta i poštovanja.

'Mađarice su brze, igraju moderno, a u sredini su najgušće'

"Radi se o jako dobroj ekipi. Igraju brzo, moderno... Većina igračica im igra u domaćoj, mađarskoj ligi, u Gyoru i Ferencvarosu. Ima tu par djevojaka koje igraju u rumunjskoj. Nema, oni su jako dobra ekipa. Probat ćemo im ne razbraniti golmanicu, jako je dobra, a uz to obrana će nam biti ključ. Morat ćemo igrati duže napade i stvarati viškove između jedan i dva iza krila, jer mislim da su one u sredini najgušće.

Mađarska bi bila jedna od najmlađih ekipa ovog Svjetskog prvenstva, s prosjekom od 25 godina i 11 mjeseci, ali je i porazom od Švedske ostala bez prilike za četvrtfinale.

"Nadamo se pobjedi i svjesne smo sve, i mi igračice i stručni stožer, uloga ove utakmice. Naša želja je četvrtfinale SP-a i kvalifikacije za OI. U ponedjeljak ujutro ćemo imati još nešto malo vremena za pripremu. Vjerujem da ih možemo dobiti. Nažalost, ne ovisimo o sebi, jer se nadamo da Crna Gora neće pobijediti Švedsku. Nije sve u našim rukama, pričekajmo ishod utakmice Crna Gora - Švedska."

Tina je komentirala i najveću sezanciju u ženskom rukometu posljednih godina - pobjedu Japanki protiv moćnih Dankinja. Na kraju je bilo 26-27 za Japan.

'Podcijenilo se Japanke, a one rastu'

"Eto, to je bila utakmica slična našoj 2020., kad su naše djevojke igrale protiv Dankinja, pa ih se malo podcijenjivalo. Japan se iz godine u godinu sve više diže na rukometnoj karti. Protiv Dankinja im je stvarno sve išlo. Senzacija je, ali ne nama koji smo u rukometu full unutra, koji pratimo to. Za nas i nije to toliko neko veliko iznenađenje. Vidimo da se sve može".

Obitelj je Tini najveća podrška, a grad Knin obožava. To je grad u kojem se rodila, u kojem je odrasla, grad njezinih korijena...

'Domoljublje nam je jako bitno'

"Domoljublje je jako bitno. Najveća želja svim sportašima, bez obzira na sport, da igraju za svoju državu. Tako i nama isto. Mi smo stvarno ponosne što smo tu jer ne igramo samo za sebe, nego i za naše obitelji i čitavu Hrvatsku. Pojam igranja za hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju, važnost, je prevelika, preogromna. Puno to znači. Znači nam što smo svojim pobjedama digli čitavu državu na 'noge', da se više prati ženski rukomet, a ne samo muški. Naravno, da najmlađi što više igraju rukomet. I mi smo isto tako gledali starije kad smo kretali. Nadam se da će se poboljšati i hrvatska ženska rukometna liga, a to se može većom popularizacijom ženskog rukometa. U ženski rukomet treba ulagati".

Mi bi smo na to dodali, a ne samo pričati... No dobro, neka druga tema. Tini Barišić je najveća podrška obitelj...

"Ne samo u rukometu, obitelj mi je najveća podrška. Nisu imali priliku doći, ali ja uvijek ima osjećaj kao da su oni tu samnom."

Tina se s rukometom inficirala još kao dijete. Kad je išla u vrtić...

"Meni su sestre tada išle na rukomet, pa je mama i mene poslala na rukomet. U Kninu nije baš bilo puno izbora za bavljenje sportovima, sestre su išle na rukomet pa je majka i mene poslala da i ga malo igram. Ja sam ostala, one nisu. One su davno prestale igrati. One su se opredijelile za nešto drugo.

Zadovoljna je tijekom svoje karijere...

Stepenicu po stepenicu

"Išla sam stepenicu po stepenicu. Iz Knina sam otišla u Ivanić i tamo stvarno ljudima moram biti zahvalna. svima, moram biti zahvalna na svemu što sam naučila, na iskustvu... Pogotovo treneru Goranu Bobiću koji me doslovno, kako se stalno s njim zezam, naučio trčati, jer sam visoka. Jako sam mu zahvalna na svemu. Poslije Umaga došla je Podravka u kojoj sam se stvarno do kraja isprofilirala kao igračica kakva sam sad."

Osvrnula se na medijski tretman kojeg ženska rukometna reprezentacija ima na ovom SP-u...

"Bolje je nego prije, praćenije smo nego prijašnjih godina, ali istina je i to da je na licu mjesta samo jedan novinar i da to nije blizu onoj razini praćenja kao kad igraju muškaci. Mi onako, spustimo se na doručak u hotelu, ručak... Mađarice, Crnogorke, odrađuju intervjue, okružene su novinarima, a mi smo na jednom novinaru i ovo što HRS radi."

Inače, naše djevojke su smještene u hotel u Goteborgu u kojem su i sve ostale reprezentacije koje su u drugoj rundi...

Sve ekipe u jednom hotelu

"Da, susrećemo se po hodnicima, neke pričaju jer se znaju. Znamo propričati, ali nije to da se nešto previše družimo. Vidimo se s Mađaricama, a s njima igramo. Zanimljivo je to, ali nema se tu previše vremena za druženje ili nešto. Imamo treninge, video analize, iskorištavamo svako slobodno da se što više odmorimo. Tempo je ubitačan, a mi smo jedine koje smo pogođene time. nismo praktički imale niti jednog dana odmoram osim ovih pauza između utakmica, ništa više od toga. Odmor je, stoga, bitan. "

I za kraj, Tina se osvrnula i na bitnost video analize. Stručni stožer i analitičari u ekipi Hrvatske pozornost daju svakom segmentu. Ništa se ne prepušta slučaju.

"Bitna je video analiza, možeš ti tu nešto uvidjeti, snimiti, uvježbati na treningu po tome, ali dok vi ne osjetite suparnice, njih na terenu, ne možete znati. Pomognu nam te video analize. puno nam pomognu, čisto da znamo što će one od prilike raditi. Sve je opet samo na nama, ne možete vi ništa puno preko videa naučiti", zaključila je Tina Barišić.

