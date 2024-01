Tko je naš hit-igrač Eura? Zaludio sve nevjerojatnim bravurama, a još nedavno nosio dres druge reprezentacije

Tridesetjednogodišnji Mario Šoštarić (31) hit je igrač Hrvatske na Europskom rukometnom prvenstvu u Njemačkoj. U prva dva susreta, fenomenalnoj pobjedi nad Španjolcima i nakon toga razočaravajućem remiju s Austrijom, Mario je bio naš ponajbolji igrač, 'Furiji' je zabio osam, a Austriji šest golova i trenutno je s učinkom od 14 pogodaka naš najbolji strijelac na turniru te je nastavio tradiciju sjajnih desnih krila u reprezentaciji.

A tko je Mario Šoštarić? Čovjek iza kojega je zanimljiva životna priča.

Naše ubojito desno krilo i hit igrač ovoga Eura ne tako davno, čak na Euru prije četiri godine, nosio je dres druge reprezentacije - Slovenije, no nije se naigrao pored Janca i Marguča.

A onda je prošle godine stigao treenutak koji je sve promijenio, poziv iz našeg Saveza.

"Još sam u drugom mjesecu prošle godine dobio poziv HRS-a, pitali su me imam li želju igrati za Hrvatsku, a ja nisam razmišljao ni sekunde! Priču sa Slovenijom završio sam prije toga jer nisam dobivao ono što sam želio ni bio dio tog projekta kako sam htio, a znam da sam mogao. No, moja je velika želja i sportski motiv bio da igram za Hrvatsku, moja je cijela obitelj iz Hrvatske i smatramo se Hrvatima. Majka i pokojni otac su iz sela pokraj Slunja, brat se rodio u Karlovcu, a budući da su se odselili 1987. u Sloveniju, ja sam se rodio ondje. Sva moja rodbina i dalje živi u Hrvatskoj, učinit ću ih sada sve ponosima. Budući da sam rano ostao bez oca, to je jedini razlog zašto se nismo vratili u Hrvatsku, za koju me veže i srce i krv. To je moja država i država moje obitelji", rekao je u razgovoru za 24 sata i potom otkrio da su ga Slovenci pokušali zadržati:

"Razgovarali smo kad su saznali da mi HRS rješava hrvatsku putovnicu. Zvao me predsjednik saveza i želio je da ostanem, ali ja sam rekao da želim igrati za Hrvatsku. I sadašnji izbornik Zorman i predsjednik rekli su mi: 'Idi za onim što ti srce kaže'."

Šoštarića je možda tek sada otkrila hrvatska javnost, no on je već dugo jako cijenjen igrač u Europi. Karijeru je počeo u slovenoskom Gorenju Velenju, nastavio u Mariboru, da bi se vratio na jednu sezonu Gorenje iz kojega 2016. prelazi u mađarski Pick Szeged, jedan od najjačih europskih klubova.