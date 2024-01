U srijedu ćemo doznati posljednjeg polufinalista Eura: Tko će biti tamo odlučuje i Hrvatska

Na Europskom rukometnom prvenstvu u srijedu nas čeka rasplet skupine 1 u kojoj je i Hrvatska, a nakon tih utakmice saznat ćemo tko će priključiti Francuskoj, Švedskoj i Danskoj u polufinalu.

Za to jedno mjesto u polufinalu konkuriraju tri reprezentacije - Njemačka, Mađarska i Austrija. Računica je jasna, domaćini će do polufinala, ako u posljednjem kolu bude bolja od Hrvatske.

Mađarska može do polufinala samo ako Njemačka izgubi od Hrvatske, a oni budu bolji od Francuske, no moraju se nadati da Austrija u tom slučaju neće pobijediti Island. Austrija pak do polufinala može i pobjedom i remijem, ako Hrvatska bude bolja od Njemačke, no tada se moraju nadati Francuska neće izgubiti od Mađarske.

U slučaju da Njemačka izgubi od Hrvatska, a Mađarska i Austrija remiziraju u svojim utakmicama, zatvorit će se krug tri reprezentacije sa po pet bodova, a do polufinala će tada domaćini Eura jer su najbolji u tom krugu.

A evo kakav je raspored utakmica za srijedu, prvi će na teren Austrija i Island, i to od 15.30 sati, a dvoboj možete pratiti na Voyo. Nakon njih od 18 sati na Voyo možete gledati utakmicu Francuske i Mađarske.

Drugi krug dvobojem od 20.30 sati uz prijenos na RTL-u i Voyo zatvorit će Njemačka i Hrvatska. Emisiju 'Vrijeme je za rukomet' pratite već od 19.45 sati.

