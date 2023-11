Veselin Vujović iznenadio odlukom: Nedavno je s Iranom ispisao povijest, a sada je dao otkaz

Nakon samo 20 mjeseci što je bio na klupi rukometne reprezentacije Irana, Veselin Vujović dao je otkaz.

Legendarni rukometni trener odluku je donio u Dohi u listopadu za vrijeme Azijskih kvalifikacija za Olimpijske igre u Parizu. Tako je odlučio zbog trenutnih događanja na Bliskom istoku koja su poremetila rad Iranaca.

Iz Federacije Irana nisu htjeli raskid suradnje, ali je Vujović odlučio da se u ovakvim uvjetima izvanrednog stanja kakvo vlada u zemljama neće više vraćati u Teheran.

Tek što je s njima ispisao povijest,a već odlazi. Iranska je reprezentacija s njime po prvi put došla u drugi krug Svjetskog prvenstva u 2023. godini, završivši tako kao 24. najbolja reprezentacija svijeta.

Rukometni as vodio je i RK Zagreb od 2014. do 2016., pa onda opet od 2019. do 2020., a kao izbornik slovenske reprezentacije osvojio je broncu na SP 2017. godine.

Novim izbornikom Iranske reprezentacije imenovan je Maajida Rahimzadeh, dosadašnji izbornik juniorske reprezentacije.

