Zagreb odigrao još jednu sjajnu utakmicu: 'Izvukli' bod protiv Aalborga

U susretu 4. kola A skupine rukometne Lige prvaka Zagreb je u Areni odigrao 30-30 protiv danskog Aalborga izjednačivši golom Miloša Kosa dvije sekunde prije kraja susreta.ž

Omiljeni Vatreni izazvao je izljeve emocija čitavog stadiona

Bila je to odlična utakmica u kojoj su Danci bolje otvorili dvoboj, no Zagreb je nakon početnog traženja podigao ritam, pronašao igru i do kraja susreta gledali smo izjednačenu utakmicu koja je razriješena dramom.

Hrvatskom prvaku je ovo bio treći bod, dok je Aalborg na pet bodova.

Danci su daleko bolje otvorili susret. Serijom brzih golova došli su do prednosti od 4-0. Četiri gola prednosti imali su i u 20. minuti (12-8), no hrvatski prvak je završnicu prvog poluvremena odigrao sjajno nadoknadivši zaostatak. Zagreb je podigao ritam igre, zaigrao daleko čvršće u obrani i prednost Aalborga se počela topiti. U 29. minuti Zagreb je izjednačio na 14-14, a do konca poluvremen obje su ekipe postigle po još jedan gol za 15-15.

Gosti su bolje ušli i u drugi dio, poveli su 17-15, međutim Zagreb je s tri gola u nizu došao do prvog vodstva na utakmici (18-17). Danci ponovo bježe na +2 (20-18), ali je Zagreb izjednačio (20-20), da bi u 44. minuti i ponovo poveo (23-22).

Minute koje su slijedile donijele su igru gol za gol. Zagreb bi poveo, a gosti izjednačili. Pet minuta prije kraja Zagreb je prvi puta na utakmici poveo i s dva gola razlike (29-27), ali se Aalborg vratio s tri vezana pogotka za vodstvo 30-29 svega 90 sekundi prije kraja susreta.

Zagreb nije iskoristio idući napad, Niklas Landin je obranio udarac Luke Lovre Klarice, međutim niti gosti nisu bili uspješni i Zagrebu je ostalo 10 sekundi za izjednačenje. Andrija Nikolić je pozvao minutu odmora kako bi razradili plan zadnjeg napada i Zagreb je uspio zabiti. Junak je postao Miloš Kos pogodivši dvije sekunde prije kraja za 30-30.

Kod Zagreba najefikasniji su bili Zvonimir Srna sa sedam golova, Luka Lovre Klarica sa šest, Timur Dibirov s pet, te junak Kos koji je zabio četiri gola. Matej Mandić je imao sedam obrana.

Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Mikkel Hansen i Mads Hangaard sa po šest golova, dok je Sebastian Barthold postigao pet golova. Niklas Landin je sakupio šest, a Fabian Norsten tri gola.

U drugom susretu večeri Kolstad je pobijedio Pick Szeged 37-24. Domaćin je već na poluvremenu imao 13 golova razlike, pa je nastavak susreta bio tek odrađivanje posla.

Goran Johannssen i Bjorn Gudjonsson su zabili po osam golova u pobjedničkim redovima, dok su Pick Szeged predvodili Richard Bodo, Imanol Alustiza i Matej Gaber sa po pet golova. Hrvatski rukometaš Mario Šoštarić je zabio tri gola, dok se Marin Jelinić i Luka Stepančić nisu upisali među strijelce.

U prvom susretu iz ove skupine THW Kiel je u srijedu pobijedio Industria Kielce sa 35-31 upisavši i četvrtu pobjedu u skupini.

Njemački sastav su do nove pobjede predvodili Šveđanin Eric Johansson, te Elias Ellefsen a Skipagotu s Farskih Otoka sa po sedam golova, dok je hrvatski reprezentativac Domagoj Duvnjak postigao jedan pogodak.

Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Francuz Nicolas Tournat i Poljak Szymon Sicko sa po sedam golova, dok je hrvatski rukometaš Igor Karačić zabio četiri gola.

Na ljestvici vodi Kiel sa maksimalnih osam bodova.

Peto kolo otvaraju PSG i Aalborg 18. listopada, a dan kasnije se sastaju Zagreb - Eurofarm Pelister, Kolstad - THW Kiel i Kielce - Pick Szeged.