Jedna konstatacija dosta se provlači proteklih dana u razgovoru s bivšim rukometašima, bivšim reprezentativcima, trenerima, stručnjacima, kad se razgovara o Europskom rukometnom prvenstvu i igri naših rukometaša...

Da hrvatska rukometna reprezentacija nije uštimana. Legendarni Zlatko Zlaja Hrvat, bivši hrvatski reprezentativac, veliki rukometni ratnik koji je ovjenčan slavom, ali ne samo slavom, nego i predznakom igrača koji uvijek daje sve od sebe, rekao je isto...

Hrvatska na EP-u nije uštimana. U napadu nema ideje, pretjerane, više prednjači individualne igra nego potpis momčadskih izrada akcija i stvaranja višaka. U jednom trenutku uvijek padnemo u utakmici do te mjere da se ne možemo više vratiti.

Protiv Islanda tehničke pogreške su bile svedene na manji broj i to je dobro, ali igrač više... Pa, bolje je da imamo isti broj igrača nego brojčanu prednost. I da, pojavio se i jedan novi momentum - energija. Odgovornost izbornika Gorana Perkovca...

"Dok je bilo energije i snage, to je više - manje funkcioniralo. Kako je utakmica išla svom kraju, nisam imao osjećaj da će ovako na kraju ostati stvarno bez energije. Možda je u pitanju neka kriva rotacija. Možda je trebalo i neke druge igrače malo ranije stavljati, jer su poslije griješili oni koji su nam bili najsigurniji. Naravno, umor je isto tako odradio svoje. Ta bezidejnost u napadu je došla od umora, po meni", priča nam desno krilo mađarskog Dabasa.

Ukazao nam je i na neke detalje...

"Naravno, od početka nismo imali onu pravu tečnost. Suradnja s pivotom je nedostajala. Tu smo izgubili forte. Uvijek smo imali u završnici suradnju s pivotom, sad se tu nešto izgubilo. Tu se vidi kod njih nestabilnost i sigurnost. Nije da nisu htjeli, meni je najteže govoriti bilo što iz ove perspektive gdje sam ja, ali evo, nadam se da će se to bolje izanalizirati, kako se to ne bi više ponavljalo."

Zlaja je naglasio kako neke stvari nisu postignute na turniru...

"To su dečki koji su puni energije i snage, tu su i iskusni, mora se naći neka bolja sinergija između njih svih. Bilo je tu jako puno dobrih trenutaka gdje su me ugodno iznenadili, većina... Mora se to posložiti kako spada. Nažalost, na ovom prvenstvu nismo uspjeli to napraviti."

Perkovac je neke stvari napravio dobro, primjerice ubrzao je igru, ali s druge strane mu pušta..

"Znalo se koji su bili naš forte, moralo se to malo bolje prepoznati, ništa drugo. Vjerujem da ćemo uz ove sve igrače, da imamo svjetlu budućnost. Ali, to treba bolje posložiti".

Atrakcija na djelu. Zlatko Horvat Francuzima na OI 2012. u Londonu pokazuje kako on to radi.

Je li ovo debakl ili samo loš rezultat?

"Ovaj rezultat nije debakl, to je preteška riječ, loše je sigurno. Jer, znam da ovi dečki mogu bolje i više. To svi očekujemo. Nije debakl sigurno. U nekim trenucima treba se pokazati da smo mi ta reprezentacija vrijedna medalje. To su neki ključni trenuci. Protiv Austrijanaca smo se, primjerice, vratili. Sve te neke stvari smo, preduvjete, napravili, ali na kraju, da li izgubimo energiju ili koncentraciju. Imaš dobar ulazak, dobro kretanje. Odeš na +2 i tu se opet nešto dogodi. Kao neka nesigurnost, kao da je neka sitnica na kojoj se treba raditi. Stručni stožer treba uvidjeti sve te stvari i iskoristiti svakog igrača na adekvatan način", zaključio je Zlatko Zlaja Horvat.

