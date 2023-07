Alcaraz je fascinirao teniski svijet i srušio Đokovića s trona

Spustili su se zastori na još jedan Wimbledon u nizu, koji je završio senzacionalnom pobjedom Carlosa Alcaraza nad Novakom Đokovićem u pravom teniskom trileru od pet setova. Teniski svijet je zanijemio jer su brojne legende opravdano isticale Đokovića kao prvog favorita za osvajanje titule, ali "Carlitos" je imao drugačije planove. Novinar Net. hr- a analizirao je veličanstveno finale, što prenosimo u cijelosti.

Počelo je očekivano, u prvom setu je Alcaraz je bio pod dojmom velikog meča, kao i prije dva mjeseca kada mu se tijelo zgrčilo u polufinalu Roland Garrosa, a Novak se prošetao do pobjede, što ovaj put nije bio slučaj.

Ranim breakom u drugom setu Alcaraz je najavio otvoren meč, iako je "Nole" brzo poravnao. Alcaraz je počeo hvatati ritam, a Đoković se mučio na svom servisu sve do sredine četvrtog seta. Svaki gem je bio u opasnosti gubitka servisa, a mora se priznati da mu nije na ruku išao ni vjetar, koji puše i Alcarazu, ali kako on ima jače udarce, to mu više odgovara. Nole više igra na "finesu".

Novak poput feniksa

Tie-break drugog seta je pokazao da Alcaraz "misli ozbiljno", a jedan je i od prijelomnih trenutaka finala, kako su obojica nakon meča istaknuli. Mladi Španjolac je pokazao nevjerojatnu mentalnu snagu, iako se suočio sa set loptom. Nakon 15 uzastopnih pobjeda u tie-breaku, Đoković ga je jučer izgubio jer je napravio više neforsiranih pogrešaka bekendom (u bitnim trenucima), koji je njegovo najjače oružje.

Na valu odlične energije Alcaraz je nošen publikom sa 6:1 pobijedio Đokovića u trećem setu, pri tome mu uzevši čak tri servisa. 40 godina nitko nije preokrenuo 2:1 u setovima na finalu Wimbledona, a Novak je pokazao da ga se ne treba nikada otpisivati jer je poput feniksa ustao i sve je izgledalo kao da će i trijumfirati nakon izjednačavanja na 2:2 jer je imao momentum na svojoj strani...

Početak odlučujućeg seta ponudio nam je spektakl u izmjenama, Alcaraz nije uspio napraviti break, iako je imao priliku, dok je Novak s druge strane mogao otići na 2:0, ali ga je vjetar prevario u odlučujućem trenutku, skrenuo je lopticu sa smasha na drive-volley, koji je završio u mreži.

Frapantan podatak

To je bio prijelomni moment jer je već u sljedećem gemu Alcaraz sjajno pasirao za veliku prednost, koju je nevjerojatno rutinski izdržao pod velikim pritiskom. Iskoristio je jedinu meč loptu, a impresionira igranje drop-shota i loba u ključnom gemu, iako ima samo 20 godina.

Alcaraz nema mečeva na travi, koliko Đoković Grand Slam naslova (19-23), što je frapantan podatak koji pokazuje koliko je mentalno zreo Carlitos, iako se svima čini kao da je prerano završio jednu eru i srušio kralja, možda je ovo i samo početak velikog rivalstva u kojem vodi Alcaraz (2-1), s obzirom na tjelesnu pripremu i mentalnu snagu Noleta, ne bi nas začudilo da na ovoj razini igra još nekoliko godina.

Španjolcu je samo nebo granica, iako će imati teži put jer trenutno na vidiku nema ozbiljnijeg protivnika da ga gura prema rekordima, kao što su se međusobno velika trojka.

