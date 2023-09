Finska povela: Virtanen bolji od Prižmića, Gojo mora popraviti situaciju

Finski tenisač Otto Virtanen (ATP - 125.) svladao je Dinu Prižmića (ATP - 168.) sa 6-4, 3-6, 6-3 i tako donio prednost svojoj reprezentaciji u meču 2. kola skupine D grupne faze završnice Davis Cupa na splitskim Gripama.

Prižmić je skupo platio cijenu jednog lošeg servis-gema u prvom setu. U trećem je gemu napravio jedinu dvostruku pogrešku, nakon toga imao još dva promašaja i tako je Virtanen došao do vodstva 2-1. Pokušavao je hrvatski 18-godišnjak na sve načine vratiti izgubljeno, došao triput do prilike za 'break', ali su ti njegovi pokušaji bili uzasludni. U osmom, najdužem gemu drugog seta, Prižmić je došao do prve prilike za 'break', ali ga je u dugačkoj izmjeni prepunoj, snažnih i preciznih udaraca, Virtanen natjerao Prižmića na pogrešku.

Za drugu i treću 'break'-loptu Dino se izborio kad je Finac servirao za prvi set. Kod 30-40 Virtanen je odlično odservirao i završio poen sljedećim udarcem, a na Prižmićevu prednost Finac je napao, a Dino pokušaj 'pasinga' poslao u mrežu. Nakon 54 minute Virtanen je na svoju prvu set-loptu zabio as za 6-4.

Sličan scenarij se počeo slagati i u drugom setu, s tom razlikom što je Virtanen do 'breaka' stigao u petom gemu i poveo 3-2. No, Prižmić je zadržao mirnoću i već u sljedećem gemu iskoristio nekoliko pogrešaka suparnika te izjednačio na 3-3 svojim prvim 'breakom' u meču. U sljedećem gemu je spasio 'break'-loptu i zadržao servis za 4-3, da bi iskoristio očigledan pad koncentracije Virtanena za novi 'break' i potpuni preokret. U servisu za 1-1 u setovima ostavio je Finca bez poena i nakon 105 minuta odveo meč u odlučujuću dionicu.

Na početku trećeg seta Virtanen je i dalje djelovao prilično dekoncentrirano, ali Prižmić to nije uspio pretvoriti u ozbiljniju prijetnju. Četvrti gem je otvorio s tri brza i laka poena za 40-0, da bi se doveo u situaciju u kojoj je morao spašavati dvije 'break'-lopte. Učinio je to vrlo hladnokrvno. Prvu je spasio servisom koji Finac nije uspio vratiti, a drugu je izvukao odigravši kratku loptu.

Slična mu se situacija dogodila dva gema poslije, kad je od 30-0 izgubio tri poena u nizu i opet bio suočen s 'break'-loptom. Izvukao se, došao do gem-lopte, ali je Virtanen počeo pogađati razorne udarce iz svih mogućih pozicija. Tako je došao do još jedne prilike za 'break'. Prižmić ga je odlično napao, natjerao na težak forhend iz trka koji je Finac pogodio izrazito snažno i precizno te poveo 4-2. 'Break' je potvrdio bez izgubljenog poena i došao na gem do pobjede.

Prižmić je u sljedećem gemu odgovorio na isti način i smanjio zaostatak. Nažalost, Dino priliku za povratak nije dobio, jer je Virtanen pogodio tri asa, a na prvu meč-loptu je natjerao Prižmića na još jednu pogrešku te nakon dva sata i 36 minuta donio svojoj reprezentaciji prvi bod u ovom dvoboju uz gromoglasno odobravanje stotinjak finskih navijača koji su nadglasali malobrojne hrvatske ljubitelje tenisa.

U drugom meču današnjeg programa Borna Gojo će igrati protiv Emila Ruusuvuorija.

BKFC 50 iz Denvera ekskluzivno gledajte 23. rujna na streaming platformi Voyo.