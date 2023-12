Đoković o planovima za iduću sezonu: 'Znam tko sam, vjerujem u sebe'

Novak Đoković završio je još jednu sezonu kao najbolji tenisač svijeta. Od četiri Grand Slam naslova osvojio je tri, za potpunu kolekciju nedostajao mu je samo Wimbledon. I onako sjajnu sezonu završio je i osvajanjem završnog ATP Finals Masters turnira.

No, iduća sezona bi mogla biti još bolja za najuspješnijeg tenisača u povijesti.

Iduće godine Đoković ponovno ima priliku osvojiti famozni 'Golden Slam', odnosno sva četiri Grand Slama i Olimpijske igre.

Najveći problem bi tu Đokoviću mogle biti Olimpijske igre, jer na njima ima poražavajući učinak. Naime, bronca iz Pekinga 2008. godine mu jedina medalja iz četiri nastupa na Olimpijskim igrama.

No, najbolji tenisač svijeta vjeruje da usprkos godinama može i dalje osvojiti 'Golden Slam'. O tome je govorio i u intervjuu za madridsku Marcu:

''Je li prije godinu, dvije ili pet godina bilo realno razmišljati o osvajanju tri od četiri Grand Slama? Ljudi su mislili da nije, ali ja sam vjerovao da je moguće. Jer poznajem sebe. Ako sam psihički i fizički dobro, moguće je to ostvariti. Ne želim da zvuči bez poštovanja prema drugim tenisačima, jer uvijek pazim na njih. Postoje tisuće onih koji se bore za svaki Grand Slam. Znam tko sam, vjerujem u sebe i to me je dovelo do ovih visina'', rekao je Đoković.

