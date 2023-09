Đoković osvojio rekordni 24. Grand Slam naslov: Pobjedu posvetio Bryantu

Najuspješniji tenisač svih vremena, 36-godišnji Srbin Novak Đoković, osvojio je svoj 24. Grand Slam naslov pobijedivši u finalu US Opena Rusa Danila Medvjedeva sa 6-3, 7-6 (5), 6-3 i tako se po broju pojedinačnih Grand Slam trofeja izjednačio s Australkom Margaret Court.

Đoković je u svom desetom finalu u New Yorku stigao do četvrtog trofeja (2011., 2015., 2018., 2023.) i postao najstariji pobjednik posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni u Open eri (od 1969.), nadmašivši Australca Kena Rosewalla koji je 1970. osvojio naslov s 35 godina.

Srpski tenisač je tako na najbolji način obilježio povratak na vrh pojedinačne ATP ljestvice, s kojeg je izgurao Španjolca Carlosa Alcaraza.

Đoković je u finalni obračun s 27-godišnjim Rusom ušao snažno, osvojivši prva tri gema te pokazao da se neće ponoviti 2021., kad mu je upravo Medvjedev "ukrao" mogućnost da postane prvi tenisač od Roda Lavera s osvojena sva četiri Grand Slam naslova u istoj kalendarskoj godini.

Stečenu početnu prednost Đoković je pretvorio u osvajanje prvog seta, što se u njegovom slučaju na US Openu uglavnom pretvara u pobjedu. Naime, poražen je samo jednom u 73 meča u New Yorku u kojima je osvojio prvi set, a to mu se dogodilo u finalu 2016. protiv Švicarca Stana Wawrinke.

Za konačan ishod dvoboja, ključnim se pokazao drugi set, u kojem su obojica tenisača pokazala vrhunsku razinu tenisa. Medvjedev je u osmom gemu drugog seta došao do prve prilike za 'break' u meču, ali je nije iskoristio. Još je veću priliku imao kod 6-5, kad je 'break-lopta' ujedno bila i set-lopta. Imao je otvorenu paralelu za prolaz pokraj Đokovića na mreži, ali se odlučio za dijagonalu, gdje je Đoković spreman čekao i volejem završio poen.

Rus je odlično otvorio 'tie-break', poveo 3-1, ali nije uspio zadržati prednost. Kod 6-5 za Đokovića poslao je bekend u mrežu i nakon dva i pol sata igre pao u zaostatak od dva seta.

Srpski tenisač je u četvrtom gemu trećeg seta po drugi put u meču slomio suparnikov servis i činilo se da ima otvoren put prema pobjedi. No, Medvjedev se nije predao već je u sljedećem gemu iskoristio brojne Đokovićeve pogreške i došao do prvog 'breaka' u meču. Nada da će imati priliku za preokret kratko je trajala, jer je Medvjedev odigrao vrlo loš gem i ponovno Đokoviću dao prednost 'breaka' koju je Srbin i potvrdio te poveo s 5-2.

Medvjedev je Đokovića natjerao da servisom dođe do pobjede. Kod 30-30 Rus je promašio bekend paralelu i darovao suparniku prvu meč-loptu, a nakon tri sata i 17 minuta, kad je Rus poslao forhend u mrežu, slavlje Đokovića, njegove obitelji, njegovog stručnog tima predvođenog Goranom Ivaniševićem i njegovih navijača moglo je početi.

Nakon što je podijelio svoju radost sa svima u njegovoj loži, Đoković se ponovno spustio na teren i za dodjelu trofeja odjenuo majicu s brojem 24 na leđima i s natpisom "Mamba forever" s prednje strane, kao posvetu tragično preminulom košarkaškom velikanu Kobeu Bryantu.

Danil Medvjedev je svoju priliku propustio u drugom setu i po četvrti put u pet Grand Slam finala, a drugi put u New Yorku, završio samo s utješnom nagradom.

Sjajne borbe s FNC-a 12 iz pulske Arene ekskluzivno možete pogledati na streaming platformi Voyo.

