Đoković otvoreno o odnosu s publikom: 'Ne vole me zbog mog karaktera'

Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković dao je veliki intervju za ugledni britanski list The Times. Glavna tema intervjua bio je problematičan odnos Đokovića i publike, nešto što Srbina prati kroz cijelu karijeru.

Novinara koji ga je intervjuirao je zanimalo misli li da ga publika baš i ne voli jer je došao u vrijeme kada je rivalstvo Rogera Federera i Rafaela Nadala bilo na vrhuncu pa se navijači baš i nisu mogli poistovjetiti s njim jer su navijali za Švicarca ili Španjolca.

"Sva najveća rivalstva u sportu, pa čak i u romantičnim knjigama, uvijek imaju dvoje, a ne troje. U nogometu su to recimo Ronaldo i Messi. Tako da razumijem da je to jedan od razloga što nisam bio u priči. Također, ne dolazim iz neke od zemalja sa Zapada i nikad se nisam bojao reći da ih želim pobijediti i biti najbolji na svijetu.

To sam rekao i kada sam bio tinejdžer, mislim da se to mnogima nije svidjelo, uključujući Federera i Nadala, tako da sam odmah bio van tog kruga, mnogi su me osudili zbog toga i možda nisam bio voljen kao oni", rekao je Đoković i dodao da zna da je dio sigurno i do "njegovog karaktera" jer kada kaže da će biti "najbolji na svijetu" - jednim će se svidjeti samopouzdanje, a drugi će reći "gledaj ovog arogantnog".

Novinar ga je potom direktno upitao želi li da ga navijači vole.

"Da li želim da me vole? Mislim da sam se na početku karijere trudio, kako to da kažem, da budem malo povezaniji sa publikom, posebno na mjestima gdje su više voljeli Federera i Nadala. Ili Andyja Murrayja. Ali, istovremeno, razumio sam da postoje razni faktori zbog koga neće za mene navijati kao za njih. Zapitao sam se da li treba da nastavim da 'osvajam' publiku ili da nastavim dalje? Da budem više ono što sam ja, bilo da im se to sviđa ili ne", iskreno će Đoković.

''Želim igrati i poslije 40. godine'

Jedan od razloga zbog kojih se Đoković "zamjerio" navijačima i pojedinim tenisačima bile su i imitacije koje je izvodio u ranoj fazi karijere, ali sada objašnjava da je to radio još kao dijete - oponašao je samo one ljude kojima se divi.

"Mislili su da to radim da bih se svidio ljudima. To nije istina. Radio sam to jer sam uživao u tome, ali sam u određenom trenutku prestao jer sam htio imati dobar odnos sa rivalima, da ne misle da ih ne poštujem. Vidio sam kako me gledaju i shvatio sam da su uznemireni. Pomislio sam, u redu, neću ovo više raditi da ih živciram i prestao sam", objasnio je Đoković koji je također nagovijestio i da se kraj karijere ne približava.

"Oduvijek sam vodio posebnu brigu o svom tijelu kako bih što duže 'trajao'. Da li sam očekivao da sa 36 osvojim tri od četiri Grand Slama? Ne. Netko je nedavno podijelio moj intervju od prije deset godina gdje sam rekao da ću se umiroviti sa 32. Sada želim da igrati i nakon 40. godine", zaključio je najuspješniji tenisač u povijesti.

