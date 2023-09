Đokovićev potez komentirala i Bryantova udovica: 'To je taj Mamba mentalitet'

Najuspješniji tenisač svih vremena, 36-godišnji Srbin Novak Đoković, osvojio je svoj 24. Grand Slam naslov pobijedivši u finalu US Opena Rusa Danila Medvjedeva sa 6-3, 7-6 (5), 6-3 i tako se po broju pojedinačnih Grand Slam trofeja izjednačio s Australkom Margaret Court.

Srpski tenisač je tako na najbolji način obilježio povratak na vrh pojedinačne ATP ljestvice, s kojeg je izgurao Španjolca Carlosa Alcaraza.

Nakon što je podijelio svoju radost sa svima u njegovoj loži, Đoković se ponovno spustio na teren i za dodjelu trofeja odjenuo majicu s brojem 24 na leđima i s natpisom 'Mamba forever' s prednje strane, kao posvetu tragično preminulom košarkaškom velikanu Kobeu Bryantu.

Nakon što je vidjela što je najuspješniji tenisač u povijesti napravio, udovica legendarnog košarkaša oglasila se na Instagramu:

"Čestitke Novače, to je taj 'Mamba' mentalitet. Pravi prepoznaju prave", poručila je udovica.

Đoković je nakon meča otkrio zašto je odabrao baš tu majicu:

"Ova majica, razmišljao sam da je napravim, nikome to nisam rekao do prije nekoliko dana, pitao sam ljude iz tima da je naprave. Pričao je o mentalitetu, povratku poslije ozlijede, njegova smrt me jako pogodila, on je nosio 24 broj kada je završio karijeru, mislio sam da je ovo lijep trenutak da napravim sjećanje na njega".

