Gauff za 67 minuta izgubila samo dva gema i prvi put izborila polufinale US Opena

Američka 19-godišnja tenisačica Coco Gauff (WTA - 6.) prvi put u karijeri probila se do polufinala US Opena u pojedinačnoj konkurenciji pobijedivši u četvrtfinalu Latvijku Jelenu Ostapenko (WTA - 21.) sa 6-0, 6-2 za samo 67 minuta.

Treći međusobni dvoboj Gauff i Ostapenko bio je jednosmjerna ulica koja je američku tinejdžericu vodila prema prvom polufinalu na domaćem Grand Slam turniru. Za samo 20 minuta Coco Gauff je osvojila prvi set u kojem Jelena Ostapenko osvojila svega sedam poena i napravila 15 neiznuđenih pogrešaka.

Latvijka je trebala pola sata za osvajanje prvog gema u meču, kad je napravila "break" za izjednačenje na 1-1 u drugom setu. No, to nije bila najava novog povratka Ostapenko, koja je u svim mečevima do četvrtfinala stigla do pobjeda u tri seta, a kad je u osmini finala detronizirala prvu tenisačicu svijeta Igu Šwiatek, nadoknadila je set zaostatka. U utorak za to nije imala dovoljno preciznosti.

Gauff u polufinalu čeka pobjednicu dvoboja između Rumunjske Sorane Cirstee (WTA - 30.) i Čehinje Karoline Muchove (WTA - 10.).

