Gojo nakon prve ATP pobjede u godini: 'Proslavit ću uz tekilu'

Hrvatski tenisač Borna Gojo ostvario je prvu ovogodišnju pobjedu na nekom ATP turniru, on je u susretu 1. kola u Los Cabosu svladao Čileanca Cristiana Garina sa 7-5, 4-6, 6-3 nakon dva sata i 10 minuta igre.

U prvih devet gemova dvoboja oba igrača su kombinirano osvojila samo sedam poena na reternu, a onda su krenuli problemi za servere. Gojo je kod prednosti 5-4 stigao do tri vezane "break-lopte", koje su ujedno bile i set-lopte, ali nije niti jednu uspio realizirati pa je Garin uspio poravnati na 5-5. U sljedećoj igri zaprijetio je i Garin stigavši do svoje prve "break-lopte" u meču, no Gojo se spasio odličnim servisima da bi kod rezultata 6-5 25-godišnji Splićanin ponovno stigao do 0-40, a ovaj put je uspio i dovršiti posao za prvi set.

Drugi set započeo je dekoncentrirano i izgubio je servis odmah u prvoj igri, taj je zaostatak uspio nadoknaditi izjednačivši na 4-4, ali je onda u sljedećoj igri propustio četiri prilike za vodstvo od 5-4 prije no što je opet izgubio svoj početnu udarac što je Garinu omogućilo poravnanje u meču.

Ključnim gemom pokazala se četvrta igra trećeg seta kada je Garin napravio četiri vezane neprisiljene pogreške na svom servisu što ga je koštalo "breaka" kojega više nije mogao nadoknaditi.

Hrvatski tenisač publiku je 'kupio' izjavom nakon meča što će učiniti nakon prve pobjede u godinu dana.

"Uzet ću tekilu, pa odspavati malo, ipak sutra opet igram. Volim Meksiko, uvijek igram dobro ovdje", rekao je Gojo i nasmijao sve.

U drugom kolu će igrati protiv Ilje Ivaške.

