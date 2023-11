Goran o Novaku: 'Kao i svako drugo ljudsko biće, mora se nositi sa svojim unutarnjim borbama'

Novak Đoković je u nedjelju pobijedio Jannika Sinnera sa 6-3, 6-3 u gotovo besprijekorno odigranom meču za naslov na ATP Finalu u Torinu, čime je došao do rekordnog sedmog pobjedničkog trofeja na završnom turniru u sezoni, a njegov trener Goran Ivanišević nije sumnjao u takav ishod.

"Kad je Novak ušao u polufinale, znao sam da će osvojiti trofej i da će se pravi Novak vratiti", izjavio je wimbledonski pobjednik iz 2001. nakon nedjeljnog finala, referirajući se na Đokovićev 'nestanak' nakon što je od Sinnera izgubio meč u 2. kolu grupne faze natjecanja, što ga je moglo ostaviti bez plasmana u polufinale.

"On je najbolji igrač u povijesti tenisa. No, nije lako s njim kad izgubi meč. U srijedu (dan nakon što je izgubio od Sinnera) ga uopće nismo vidjeli", otkrio je Ivanišević nakon trijumfa njegovog štićenika.

"Do četvrtka nismo znali što će se dogoditi, nismo znali idemo li kući ili se moramo pripremiti zagrijavanje za dvoboj s Hurkaczom. Čekali smo i čekali, a onda smo saznali da će igrati. Kao i svako drugo ljudsko biće, mora se nositi sa svojim unutarnjim borbama… nije to lako, uopće nije lako. On je 'broj 1', uvijek želi više, stalno želi napredovati". dodao je Đokovićev trener koji s najboljim tenisačem svijeta surađuje već četiri i pol godine, od lipnja 2019.

Đoković je nakon pobjede nad Sinnerom izjavio da mu je ovo 'jedna od najboljih sezona u karijeri'. Do sada je imao 55 pobjeda i samo šest poraza, osvojio tri od četiri Grand Slam trofeja, izgubio samo u finalu Wimbledona, i osvojio ukupno sedam naslova. Svjetski 'broj 1' je rekao da je ponosan na to kako je odigrao mečeve u nokaut fazi "protiv dvojice ponajboljih igrača na svijetu, uz njega i Medvjedeva".

S njegovom se procjenom složio i Ivanišević, koji je posebno pohvalio 22-godišnjeg Talijana.

"Sinner se približava Alcarazu. Pokazao je sposobnost da u sljedećoj godini osvaja trofeje na Grand Slam turnirima. On ne strahuje ni od koga", zaključio je legendarni hrvatski tenisač.

