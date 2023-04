Indijac je ispisao povijest svjetskog tenisa, a nakon spektakularnog finala izjavio da je tajna u - piću!

Indijac Rohan Bopanna postao je najstariji tenisač koji je osvojio naslov na ATP Mastersu nakon što je jučer u finalu muških parova s Australcem Matthewom Ebdenom pobijedio najbolje rangirani par Nizozemca Wesleyja Koolhofa i Britanca Neala Skupskog sa 6-3, 2-6, 10-8.

Za Ebdena i Bopannu to je drugi zajednički naslov u karijeri i prvi u sezoni, a Bopanna je s 43 godine postao najstariji osvajač Matsersa. Nadmašio je Kanađanina Daniela Nestora koji je osvojio Masters u Cincinnatiju 2015. i postao najstariji prvak u dobi od 42 godine.

Posebna zahvala jednom piću

Bopanna je zasluge za osvajanje naslova pripisao posebnim indijskim mješavinama kave koje konzumira na Touru. Bivši treći igrač svijeta u parovima Bopanna, čija obitelj posjeduje plantažu kave u okrugu Coorg u južnoj indijskoj državi Karnataka, rekao je da je piće tajna njegova uspjeha.

"To je indijska kava koju stalno pijem kad putujem. To je tajna. Najveća stvar je osigurati da se dobro oporaviš nakon mečeva i to mi je stvarno pomoglo," rekao je Bopanna. On je potukao rekord bivšeg partnera Daniela Nestora i rekao da se briga o svojem tijelu isplatila

"To je najvažniji dio, pogotovo kad stariš. Nekih dana kažem Mattu da sam možda samo vježbao 20 minuta, ali radije bih odmorio tijelo i bio spreman za naše mečeve," rekao je Bopanna.

"To je doista bio ključ. Razgovarao sam s Dannyjem i rekao mu 'oprosti, oborit ću tvoj rekord'. Budući da sam bio u finalu, već sam bio najstariji i pobijedio sam u finalu koje mi ostaje. Stvarno sam sretan zbog toga. "