Kyrgios sasvim iskreno: 'Da je po mom, doista više ne bih igrao. No, moram'

Australski 28-godišnji tenisač Nick Kyrgios, koji se oporavlja od raznih ozljeda i operativnih zahvata, izjavio je da mu se "više ne igra tenis" i da bi "rado prekinuo igračku karijeru", ali je uvjeren da u sebi ima "još jednu do dvije dobre godine".

Kyrgios je u ovoj godini odigrao samo jedan meč i izgubio od Kineza Wua Yibinga na turniru s travnatom podlogom u njemačkom Stuttgartu.

Finalist Wimbledona iz 2022., koji se prošle godine popeo do 11. mjesta na pojedinačnoj ATP ljestvici, u netom završenoj sezoni je propustio sve Grand Slam turnire, a u subotu je najavio da će drugu godinu zaredom preskočiti nastup na Australian Openu u Melbourneu, jer je u strahu da bi se ponovno mogao ozlijediti.

"Iskreno, da je po mojem, doista više ne bih igrao. No, moram. Imam još toliko toga za pokazati, ali ne igra mi se više", izjavio je Nick Kyrgios u 'podcastu' "On Purpose" (S namjerom) kojeg vodi Jay Shetty.

'Umoran sam. Iza mene su tri operacije'

Kyrgios je bio prisiljen odustati od ovogodišnjeg nastupa na Australian Openu zbog ozljede koljena, Roland Garros je propustio zbog ozljede stopala, a na Wimbledonu i US Openu nije zaigrao zbog ozljede ligamenata zgloba zapešća.

"Umoran sam. Iza mene su tri operacije. Imam samo 28 godina, a oduvijek sam želio imati obitelj i živjeti život bez bolova. Danas kad ustanem ne mogu hodati bez bolova", rekao je Kyrgios koji je još prije javno progovorio o svojim psihičkim problemima putem društvenih mreža i u popularnom dokumentarnom serijalu posvećenom nekolicini vrhunskih tenisačica i tenisača "Break Point", koji je moguće pogledati na platformi Netflix.

Unatoč trenutačnom fizičkom stanju, Kyrgios još nije digao ruke od svoje igračke karijere.

"Samo želim odigrati još jednu ili dvije godine na vrhunskoj razini i onda otići onako kako ja želim. Ne želim ponovno na nekakvu operaciju ili prolaziti nešto slično. Mislim da još uvijek mogu imati jednu do dvije dobre sezone i to će biti to", izjavio je pobjednik Australian Opena u paru iz 2021. te dodao:

"Bit ću zadovoljan svojim postignućima i moći ću reći svima onima koji žele da i dalje igram da se moraju pomiriti s tim da prestajem s igranjem."

