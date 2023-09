Navijač izazvao skandal na US Openu: Izvikivao je zloglasan i zabranjen povik

Alexander Zverev se plasirao u četvrtfinale US Opena nakon velike pobjede protiv Jannika Sinnera 3:2. Iako je meč bio sjajan, nakon njega svi pričaju o nevjerojatan skandalu koji ga je obilježio i navijaču koji je uzvikivao poznate fraze koje se vežu za Adolfa Hitlera.

Zverev i Sinner odigrali su vjerojatno najbolji meč u dosadašnjem dijelu US Opena, a na kraju je njemački tenisač slavio nakon gotovo pet sati.

No, nažalost tenis nije bio u prvom planu u okršaju Nijemca i Talijana, te je glavna tema navijač zbog užasnog povika kojim je na kraju zaslužio izbacivanje s tribina.

Sve se događalo u četvrtom setu kod rezultata 2:2. Zverev se spremao na servis, ali je čuo što je jedan od navijača dobacio s tribine. Njemački tenisač se zgrozio povikom i odlučio odmah reagirati, te je objasnio glavnom sucu što je navijač zapravo rekao.

"Ne, ne! Ovo nije u redu. Rekao je najpoznatiju Hitlerovu frazu koja postoji na ovom svijetu. To je neprihvatljivo. Nevjerojatno!", rekao je Zverev.

Sudac je na to poludio, okrenuo se prema publici i vikao: "Tko je to rekao? Tko je to rekao? Podigni ruku! Tko je to rekao?".

Navijač se nije htio sam prijaviti stoga je ostatak publike pomogao osiguranju da ga identificiraju i izbace s tribine.

Izbačeni gledatelj kažnjen je jer je vikao "Deutschland über alles" (Njemačka iznad svega), što je do kapitulacije Njemačke u Drugom svjetskom ratu bio prvi stih njemačke himne. Međutim, to je ujedno i slogan Hitlerovog režima, koji je taj stih zlorabio kao dokaz njemačke superiornosti nad svim ostalim narodima.

Zato su saveznici zabranili izvođenje njemačke himne kada su okupirali zemlju 1945. Sedam godina kasnije dopušteno je ponovno korištenje himne, ali tako da se koristi i pjeva samo treća strofa. Tako je do danas. Zato ono što neupućeni stranci smatraju iskazom simpatije prema Njemačkoj i Nijemcima, građani te države shvaćaju kao nešto zabranjeno i veličanje nacizma.

Što se tiče US Opena, Zvereva očekuje pravi izazov jer će u četvrtfinalu igrati protiv prvog nositelja Carlosa Alcaraza.

